Над Европой разрушился и упал крупный метеорит - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Над Европой разрушился и упал крупный метеорит
Над Европой разрушился и упал крупный метеорит - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Над Европой разрушился и упал крупный метеорит
Крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Объект двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы.И отметили, что яркость болида вблизи эпицентра по поступающим снимкам можно оценить магнитудой от минус 15 до минус 20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны. Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких метров. Камень предварительно вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 километров и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.В диапазоне высот от 40 до 20 километров произошло активное разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия), сопровождавшееся яркими вспышками. В городе Кобленц один из осколков размером несколько сантиметров пробил крышу жилого дома. Сообщения о падении фрагментов также поступили из других регионов Германии, что подтверждает дробление объекта на множество мелких частей, а также на то, что часть обломков продолжила движение после разрушения.Событие вызывает множество ассоциаций с наблюдением схожего болида 27 октября 2025 года, пролетевшего тогда к северу от Москвы над территорией Вологодской, Ярославской, Тверской и Новгородской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Европой разрушился и упал крупный метеорит

Крупный метеорит разрушился и упал над Европой – объект был виден в шести странах

12:33 09.03.2026 (обновлено: 12:54 09.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Поступают многочисленные свидетельства о пролете вчера 8 марта около 9 часов вечера по московскому времени крупного болида над территорией западной Европы. Полет сопровождался вспышками и звуковыми эффектами", – рассказали в Лаборатории.

Объект двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы.
И отметили, что яркость болида вблизи эпицентра по поступающим снимкам можно оценить магнитудой от минус 15 до минус 20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны. Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких метров. Камень предварительно вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 километров и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.
В диапазоне высот от 40 до 20 километров произошло активное разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия), сопровождавшееся яркими вспышками. В городе Кобленц один из осколков размером несколько сантиметров пробил крышу жилого дома. Сообщения о падении фрагментов также поступили из других регионов Германии, что подтверждает дробление объекта на множество мелких частей, а также на то, что часть обломков продолжила движение после разрушения.
Событие вызывает множество ассоциаций с наблюдением схожего болида 27 октября 2025 года, пролетевшего тогда к северу от Москвы над территорией Вологодской, Ярославской, Тверской и Новгородской областей.
