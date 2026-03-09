https://crimea.ria.ru/20260309/nad-evropoy-razrushilsya-i-upal-krupnyy-meteorit-1153800917.html

Над Европой разрушился и упал крупный метеорит

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Объект двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы.И отметили, что яркость болида вблизи эпицентра по поступающим снимкам можно оценить магнитудой от минус 15 до минус 20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны. Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких метров. Камень предварительно вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 километров и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.В диапазоне высот от 40 до 20 километров произошло активное разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия), сопровождавшееся яркими вспышками. В городе Кобленц один из осколков размером несколько сантиметров пробил крышу жилого дома. Сообщения о падении фрагментов также поступили из других регионов Германии, что подтверждает дробление объекта на множество мелких частей, а также на то, что часть обломков продолжила движение после разрушения.Событие вызывает множество ассоциаций с наблюдением схожего болида 27 октября 2025 года, пролетевшего тогда к северу от Москвы над территорией Вологодской, Ярославской, Тверской и Новгородской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

