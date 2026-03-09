На Украине хотят сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

https://crimea.ria.ru/20260309/na-ukraine-khotyat-sokratit-dekretnyy-otpusk-s-trekh-let-do-chetyrekh-mesyatsev-1153802884.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до 4 месяцев, пишут украинские СМИ.Как отмечается в публикации, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
