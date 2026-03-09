Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до 4 месяцев, пишут украинские СМИ.Как отмечается в публикации, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, украина, дети, декретный отпуск, верховная рада украины
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до 4 месяцев, пишут украинские СМИ.
"На Украине хотят сократить декретный отпуск в 9 раз. Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу. Отдельно на комитете обсуждали нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребенком. Проект предусматривает сокращение декретного отпуска с нынешних 3 лет до 4 месяцев", – цитирует сообщение РИА Новости.
Как отмечается в публикации, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.
Новости Украина дети Декретный отпуск Верховная Рада Украины
 
Лента новостейМолния