https://crimea.ria.ru/20260309/na-ukraine-khotyat-sokratit-dekretnyy-otpusk-s-trekh-let-do-chetyrekh-mesyatsev-1153802884.html

На Украине хотят сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

На Украине хотят сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев - РИА Новости Крым, 09.03.2026

На Украине хотят сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев

Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до 4 месяцев,... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T15:52

2026-03-09T15:52

2026-03-09T15:52

новости

украина

дети

декретный отпуск

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с трех лет до 4 месяцев, пишут украинские СМИ.Как отмечается в публикации, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, дети, декретный отпуск, верховная рада украины