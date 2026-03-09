https://crimea.ria.ru/20260309/na-uchastke-trassy-m-4-don-pod-krasnodarom-na-mesyats-ogranichili-dvizhenie-1153809236.html
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение - РИА Новости Крым, 09.03.2026
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09
2026-03-09T20:32
2026-03-09T20:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре.Часть полосы в сторону Ростова-на-Дону будет перекрыта из-за ремонта дороги в районе станицы Пластуновской.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки и разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
На трассе М-4 "Дон" на месяц частично ограничили движение на участке под Краснодаром
20:32 09.03.2026 (обновлено: 20:58 09.03.2026)