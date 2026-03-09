Рейтинг@Mail.ru
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260309/na-uchastke-trassy-m-4-don-pod-krasnodarom-na-mesyats-ogranichili-dvizhenie-1153809236.html
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение - РИА Новости Крым, 09.03.2026
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T20:32
2026-03-09T20:58
трасса м-4 "дон"
краснодарский край
краснодар
ростов-на-дону
ростовская область
новости
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129596759_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f93ec8275666b86f9aa66f5d750660e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре.Часть полосы в сторону Ростова-на-Дону будет перекрыта из-за ремонта дороги в районе станицы Пластуновской.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки и разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
краснодар
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129596759_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_02e1882add3e60df4034d85b6c1a757d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", краснодарский край, краснодар, ростов-на-дону, ростовская область, новости, ограничение движения
На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение

На трассе М-4 "Дон" на месяц частично ограничили движение на участке под Краснодаром

20:32 09.03.2026 (обновлено: 20:58 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон". Архивное фото
Трасса М-4 Дон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре.

"В связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема организации дорожного движения", – сказано в сообщении.

Часть полосы в сторону Ростова-на-Дону будет перекрыта из-за ремонта дороги в районе станицы Пластуновской.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки и разметку.
© Telegram-канал АвтодорОграничение движения на трассе М-4 "Дон" под Краснодаром
Ограничение движения на трассе М-4 Дон под Краснодаром
© Telegram-канал Автодор
Ограничение движения на трассе М-4 "Дон" под Краснодаром
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Трасса М-4 "Дон"Краснодарский крайКраснодарРостов-на-ДонуРостовская областьНовостиОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых
22:30Путин провел телефонный разговор с Трампом
22:07Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное
21:52Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть
21:31"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
21:07В Севастополе перебои со светом – что произошло
20:54В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
20:45В Севастополе закрыли рейд
20:32На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
20:07Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
19:52Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
19:31Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
19:10Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек
18:52Запрет кино о нетрадиционных ценностях защищает будущее РФ – политолог
18:28Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
18:10Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму
17:55В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей
17:31В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
17:08До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма
16:54Жители Германии ездят заправлять автомобили в Польшу
Лента новостейМолния