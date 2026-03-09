https://crimea.ria.ru/20260309/na-uchastke-trassy-m-4-don-pod-krasnodarom-na-mesyats-ogranichili-dvizhenie-1153809236.html

На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение

На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение - РИА Новости Крым, 09.03.2026

На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение

На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре. РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T20:32

2026-03-09T20:32

2026-03-09T20:58

трасса м-4 "дон"

краснодарский край

краснодар

ростов-на-дону

ростовская область

новости

ограничение движения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129596759_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f93ec8275666b86f9aa66f5d750660e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц частично ограничили движение в сторону Ростова-на-Дону, сообщили в Автодоре.Часть полосы в сторону Ростова-на-Дону будет перекрыта из-за ремонта дороги в районе станицы Пластуновской.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки и разметку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

краснодар

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", краснодарский край, краснодар, ростов-на-дону, ростовская область, новости, ограничение движения