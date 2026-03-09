https://crimea.ria.ru/20260309/na-trasse-m-4-don-pod-rostovom-sgorel-gruzovik--dvizhenie-ogranicheno-1153799314.html

На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено

На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено - РИА Новости Крым, 09.03.2026

На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено

На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал,... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T10:06

2026-03-09T10:06

2026-03-09T10:06

ростовская область

трасса м-4 "дон"

новости

госавтоинспекция ростовской области

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153799187_0:0:1258:709_1920x0_80_0_0_d1225bf3539de26e9925096d29c469e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал, работают экстренные службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Ростовской области.По предварительным данным, водитель не пострадал. В настоящее время движение организовано по левой полосе. На месте работают экстренные службы."Призываем учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при проезде данного участка", – подчеркнули правоохранители.Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чатыДве иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, трасса м-4 "дон", новости, госавтоинспекция ростовской области, дтп