На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено - РИА Новости Крым, 09.03.2026
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено - РИА Новости Крым, 09.03.2026
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал,... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T10:06
2026-03-09T10:06
ростовская область
трасса м-4 "дон"
новости
госавтоинспекция ростовской области
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал, работают экстренные службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Ростовской области.По предварительным данным, водитель не пострадал. В настоящее время движение организовано по левой полосе. На месте работают экстренные службы."Призываем учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при проезде данного участка", – подчеркнули правоохранители.Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении.
ростовская область
ростовская область, трасса м-4 "дон", новости, госавтоинспекция ростовской области, дтп
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено

На трассе М-4 "Дон" ограничили движение под Ростовом из-за сгоревшего грузовика

10:06 09.03.2026
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал, работают экстренные службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Ростовской области.

"Сегодня на 1072 километре автодороги М-4 "Дон" (направление на юг) произошло возгорание большегрузного транспортного средства во время движения", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель не пострадал. В настоящее время движение организовано по левой полосе. На месте работают экстренные службы.
"Призываем учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при проезде данного участка", – подчеркнули правоохранители.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении.
