На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
2026-03-09T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону. Предварительно, водитель не пострадал, работают экстренные службы. Об этом сообщили в Госавтоинспекция Ростовской области.По предварительным данным, водитель не пострадал. В настоящее время движение организовано по левой полосе. На месте работают экстренные службы."Призываем учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при проезде данного участка", – подчеркнули правоохранители.Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб при столкновении иномарки с фронтальным погрузчиком на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia въехал в фронтальный погрузчик, который двигался в попутном направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чатыДве иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
