Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в два раза за час
Крымский мост сейчас – выезда с полуострова ждут 140 автомобилей
16:07 09.03.2026 (обновлено: 16:10 09.03.2026)
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста со стороны Керчи выросла почти в два раза за час. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 140 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Часом ранее сообщалось, что у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова, проезда ожидали 79 транспортных средств.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Читайте также на РИА Новости Крым: