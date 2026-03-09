Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть

https://crimea.ria.ru/20260309/kopirovat-vstavit-ii-privedet-k-otupeniyu-sposobnykh-otupet-1153654949.html
2026-03-09T21:52
2026-03-09T21:52
2026-03-09T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ), когда пользовать отключает функцию критического мышления и ограничивается действиями "копировать" и "вставить", может стать причиной деградации современного общества. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал старший преподаватель кафедры прикладной информатики, научный сотрудник Центра развития компетенций Гирей Сейдаметов.Также он пояснил, что, к примеру, на лабораторных работах, когда со студентами рассматривают написание кода, преподаватели даже рекомендуют учащимся использовать искусственный интеллект как инструмент, чтобы в дальнейшем студент мог разобрать этот код до мельчайших подробностей."Задача студента – вместе с искусственным интеллектом разобрать, почему использована та или иная форма написания в этой части кода и объяснить это. <...>. Запретить (пользоваться ИИ – ред.) мы не можем, это данность времени. Просто нужно правильно его использовать", – сказал специалист.По мнению декана факультета психологии и педагогического образования, кандидата психологических наук, доцента КИПУ имени Февзи Якубова Татьяны Юдеевой, как правило, когда студенты приносят на проверку свои работы, преподаватели сразу видят, где "поработал" искусственный интеллект.При этом доктор филологических наук, завкафедрой журналистики КИПУ имени Февзи Якубова Людмила Егорова отметила, что развитие критического мышления всегда будет приоритетным, а искусственный интеллект является прекрасным инструментом для его развития.Прямого отношения к интеллекту искусственный интеллект не имеет. Это всего лишь инструмент, который может помочь разобраться в рутинных задачах и в чем-то облегчить работу, если им уметь правильно управлять, выразил мнение психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии КИПУ имени Февзи Якубова Анатолий Гребенюк.По мнению HR-специалиста, эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Искусственный интеллект лет через 10 сможет выполнять до 50% работы, которой занимаются ученые, но их самих ИИ не вытеснит, а лишь избавит от рутины. Такое мнение РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Понт Эвксинский – 2025" в Севастополе высказал сотрудник лаборатории биотехнологии морских микроводорослей научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" (Владивосток) Кирилл Тевс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииКак соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернетПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
