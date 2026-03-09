Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят электроснабжение в Севастополе
Когда восстановят электроснабжение в Севастополе
Когда восстановят электроснабжение в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Когда восстановят электроснабжение в Севастополе
Электроснабжение в Севастополе, нарушенное после аварии, восстановят ориентировочно в течение двух часов, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
2026-03-09T23:07
2026-03-09T23:20
новости севастополя
севастополь
электроэнергия
электричество
михаил развожаев
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное после аварии, восстановят ориентировочно в течение двух часов, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, михаил развожаев, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Когда восстановят электроснабжение в Севастополе

Электроснабжение в Севастополе восстановят в течение двух часов – Развожаев

23:07 09.03.2026 (обновлено: 23:20 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное после аварии, восстановят ориентировочно в течение двух часов, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты.
"Ориентировочно в течение 2 часов энергоснабжение будет восстановлено", – написал Развожаев в своем Telegram-канале
Лента новостейМолния