Когда восстановят электроснабжение в Севастополе

Электроснабжение в Севастополе, нарушенное после аварии, восстановят ориентировочно в течение двух часов, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе, нарушенное после аварии, восстановят ориентировочно в течение двух часов, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

