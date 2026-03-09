https://crimea.ria.ru/20260309/khaos-v-vashingtone-kongress-ne-khochet-utverzhdat-novye-byudzhety-pentagona-1153803393.html

Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона

Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона

Представители Демпартии США не хотят согласовывать новые бюджеты Пентагона без объяснений сути и смысла авантюры в Иране, и на фоне затяжного конфликта... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T19:52

2026-03-09T19:52

2026-03-09T19:52

мнения

малек дудаков

сша

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

конгресс сша

ближний восток

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153805001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51faaa664c05ceba847774970e0ce92b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Представители Демпартии США не хотят согласовывать новые бюджеты Пентагона без объяснений сути и смысла авантюры в Иране, и на фоне затяжного конфликта Конгресса и Белого дома военная позиция президента США Дональда Трампа ослабляется. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил политолог-американист Малек Дудаков.Хоть команда Трампа уже была вынуждена идти на уступки и отправлять в отставку главу DHS Кристи Ноэм, Белый дом обвиняет Демпартию в саботаже правительства США в момент войны с Ираном. Заодно демократы блокируют и крупную избирательную реформу Трампа под названием SAVE ACT, которая усилит контроль за почтовым голосованием и не только, объясняет эксперт.Трамп в ответ угрожает перестать подписывать какие бы то ни было законопроекты Конгресса и сам оказывается под ударом, ведь Пентагон будет запрашивать 50 миллиардов долларов у Конгресса на восполнение истощенных запасов ракет, уверен американист.И отметил, что ракет ПВО у США все меньше, а удары по американским базам продолжаются. В Штатах резко выросла доля военнослужащих, которые обращаются к правозащитникам и просят им помочь отказаться от отправки на Ближний Восток. Также цены на топливо рвутся вверх. Демократы оказались в самом выгодном положении – можно ничего не делать, блокировать инициативы Белого дома и просто наблюдать за тем, как республиканцы "сами себя закапывают", рассуждает эксперт.Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов. Порядка 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в ИранеНеприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить ИранРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана

сша

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, конгресс сша, ближний восток, дональд трамп