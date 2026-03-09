https://crimea.ria.ru/20260309/kakoy-segodnya-prazdnik-9-marta-1135511417.html

Какой сегодня праздник: 9 марта

Какой сегодня праздник: 9 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 9 марта мир поздравляет ди-джеев и выметает скверные мысли. А еще в этот день сошел с конвейера первый Ford Mustang и родился первый космонавт Земли Юрий Гагарин.Что празднуют в миреМузыка сопровождает современного человека во многих повседневных делах. Чтобы сделать звучание более ритмичным, зажигательным и интересным, применяются различные приемы. А занимаются этим ди-джеи. С целью чествования их труда ЮНЕСКО объявила дату 9 марта Всемирным днем ди-джея.А еще сегодня наступило время навести порядок в голове и избавиться от ненужных мыслей, которые засоряют сознание и лишают ум трезвости. Планета отмечает полезный праздник - День выметания скверных мыслей.Также в это воскресенье можно отпраздновать Дeнь нecтaндapтнo мыcлящиx людeй, Вceнapoдный дeнь ликвидaции пocлeдcтвий 8 Мapтa и Дeнь фpикaдeлeк. Имeнины у Ивaнa, Илapиoнa, Еpaзмa, Coфpoнa.Знаменательные событияВ 1500 году португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала отправилась в Индию, открыв по пути земли Бразилии.В 1822 году американский врач Чарльз Грэм получил первый патент на искусственные зубы. Они были сделаны из фарфора и слоновой кости.В 1937 году московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир.В 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек впервые появились куклы Барби, одетые в черно-белый купальник, темные очки и туфли на шпильке.В 1964 году с конвейера сошел первый Ford Mustang - основоположник класса небольших спортивных автомобилей Pony Car.Кто родился9 марта 1454 года родился итальянский мореплаватель, именем которого названа Америка, Америго Веспуччи. В 1499 году он открыл дельту Амазонки и все последующие экспедиции посвятил исследованию Южной Америки.136 лет исполнился со дня рождения советского политика Вячеслава Молотова. Его называли "тенью Сталина", он напрямую влиял на мировую политику. Именно он добился окончательного международного признания СССР, подготовил заключение договора о ненападении с Германией - "Пакт Молотова-Риббентропа", а в годы Великой Отечественной войны выстраивал дипсвязи со странами союзниками.Первый космонавт Земли, Герой Советского Союза Юрий Гагарин тоже отмечал День рождения 9 марта. Он появился на свет в 1934 году. Правда, мать Гагарина как-то призналась, что сын родился поздно вечером 8 марта. Отец возмущенно воскликнул: "Записывайте мальчика 9 числом! Где это видано, чтобы парень рождался в женский праздник?".Еще в этот день родились актер театра и кино, народный артист РСФСР Афанасий Кочетков, актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, итальянская киноактриса Орнелла Мути и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

