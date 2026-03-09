Горнолыжница Варвара Ворончихина взяла первое золото РФ на Паралимпиаде

Рейтинг@Mail.ru
2026-03-09T12:01
2026-03-09T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии и принесла в копилку сборной РФ первое золото. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).Ворончихина выступила в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.Накануне российский горнолыжник Алексей Бугаев также завоевал бронзу в скоростном спуске.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
новости, россия, паралимпийский спорт, награды
12:01 09.03.2026 (обновлено: 12:08 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВарвара Ворончихина
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии и принесла в копилку сборной РФ первое золото. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).
Ворончихина выступила в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).
"Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в горнолыжном спорте в дисциплине "супер-гигант" среди женщин, выступающих стоя, с результатом 1:15.60", – сказано в сообщении Официального Telegram-канала ПКР.
В субботу Ворончихина стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Спортсменке 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.
Накануне российский горнолыжник Алексей Бугаев также завоевал бронзу в скоростном спуске.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
