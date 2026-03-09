Рейтинг@Mail.ru
Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260309/dopolnitelnyy-otpusk-predlozhili-vvesti-dlya-rabotayuschikh-pensionerov-v-rf-1153799884.html
Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ
Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ
Для работающих пенсионеров в России предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней, соответствующее обращение направили... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T11:11
2026-03-09T11:11
новости
государственная дума рф
пенсия
отпуск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593500_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8e07bf453828bf2a64c0fec214972f9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Для работающих пенсионеров в России предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней, соответствующее обращение направили вице-премьеру Госдумы Татьяна Голиковой, сообщает РИА Новости.Автор инициативы – вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он отмечает, что сейчас работающие пенсионеры могут оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты.По мнению Чернышова, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность."Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода", – считает автор идеи.В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 годаДеньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в мартеРасширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149593500_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_99efa55c6b0e146dabf0341d9c2d892d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, государственная дума рф, пенсия, отпуск
Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ

Дополнительный оплачиваемый отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ

11:11 09.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТанец
Танец - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Для работающих пенсионеров в России предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней, соответствующее обращение направили вице-премьеру Госдумы Татьяна Голиковой, сообщает РИА Новости.
Автор инициативы – вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он отмечает, что сейчас работающие пенсионеры могут оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты.
"В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней", – сказано в документе.
По мнению Чернышова, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность.
"Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода", – считает автор идеи.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года
Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте
Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
 
НовостиГосударственная Дума РФПенсияОтпуск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста цен
13:07В Крыму произошли два пожара
12:33Над Европой разрушился и упал крупный метеорит
12:22Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки
12:14Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:01Горнолыжница Варвара Ворончихина взяла первое золото РФ на Паралимпиаде
11:45Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
11:11Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ
10:48Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
10:22В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов
10:06На трассе М-4 "Дон" под Ростовом сгорел грузовик – движение ограничено
09:39В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня
08:54В Германии метеорит упал на жилые дома
08:30В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны
08:02В Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"
07:43Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ
07:29Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов
07:10Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года
07:01Совет экспертов подтвердил назначение новым главой Ирана сына Хаменеи
00:01Погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния