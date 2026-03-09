https://crimea.ria.ru/20260309/dopolnitelnyy-otpusk-predlozhili-vvesti-dlya-rabotayuschikh-pensionerov-v-rf-1153799884.html

Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ

Дополнительный отпуск предложили ввести для работающих пенсионеров в РФ

2026-03-09T11:11

2026-03-09T11:11

2026-03-09T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Для работающих пенсионеров в России предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней, соответствующее обращение направили вице-премьеру Госдумы Татьяна Голиковой, сообщает РИА Новости.Автор инициативы – вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он отмечает, что сейчас работающие пенсионеры могут оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения зарплаты.По мнению Чернышова, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность."Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода", – считает автор идеи.В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 годаДеньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в мартеРасширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе

