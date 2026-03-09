https://crimea.ria.ru/20260309/do-kontsa-marta-proydet-vosstanovlenie-dorog-posle-zimy-v-stolitse-kryma-1153712792.html
До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма
До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма - РИА Новости Крым, 09.03.2026
До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма
Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта. Об этом в... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым.
Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
"Сейчас мы пожинаем плоды достаточно непростого зимнего периода, когда днем тепло, а вечером холодно, с утра дождь, а к утру гололед. Это напрямую связано с образованием ям на уличной дорожной сети города", – пояснил он.
По словам Тараненко, ежедневные объезды уличной дорожной сети осуществляются специалистами уже с января. Совместно с "Крымавтодором" создана группа в мессенджере МАХ, куда горожане отправляют фотографии образовавшихся на дорогах дефектов – дорожные службы их оперативно устраняют.
По информации спикера, в городе 150 автомобильных дорог, которые требуют устранения аварийно-опасных участков.
"Общей площадью остаток составляет 65 тысяч квадратов. На сегодняшний момент уже устранено более чем 6 тысяч квадратных метров аварийной ямочности", – подтвердил он.
Самые сложные и наиболее поврежденные участки, по мнению Анатолия Тараненко, – это центральные автомобильные дороги Симферополя.
"Это – улица Севастопольская, Генерала Васильева, Маршала Василевского. Евпаторийское шоссе, улица Ракетная. На Кечкеметской есть ямы, на Куйбышева... То есть, это все интенсивные дороги, по которым движется большой поток транспорта", – уточнил он.
Тараненко пояснил также, что выбор технологии ремонта зависит от степени деформации дорожного полотна.
"Есть струйно-инъекционный метод, который эмульсией, щебнем устраняет маленькие, незначительные ямы. А если мы говорим про ямы глубиной 5-7 сантиметров, то, естественно, это - аварийно-ямочный ремонт. Локализуется участок, квадрат либо прямоугольник с ровными краями. Продувается, вычищается, проливается эмульсия, закатывается асфальт в уровень с покрытием проезжей части. После чего уплотняется катками", – пояснил специалист.
Восстановление дорог столицы должно завершится в максимально короткие сроки – до конца марта, подчеркнул Тараненко.
"У нас работает предприятие "Крымавтодор" и МБУ "Город". У "Крымавтодора" работает 12 бригад и 24 единицы техники", – заверил он.
Также по словам спикера, с февраля этого года уже начаты работы по грейдированию в микрорайоне Каменка.
"По состоянию на вчера уже грейдированы 14 километров дорог, работы продолжаются. Все проводится, как и ежегодно, начиная с микрорайона Каменка", – дополнил он.
