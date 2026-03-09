https://crimea.ria.ru/20260309/do-kontsa-marta-proydet-vosstanovlenie-dorog-posle-zimy-v-stolitse-kryma-1153712792.html

До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.По словам Тараненко, ежедневные объезды уличной дорожной сети осуществляются специалистами уже с января. Совместно с "Крымавтодором" создана группа в мессенджере МАХ, куда горожане отправляют фотографии образовавшихся на дорогах дефектов – дорожные службы их оперативно устраняют.По информации спикера, в городе 150 автомобильных дорог, которые требуют устранения аварийно-опасных участков.Самые сложные и наиболее поврежденные участки, по мнению Анатолия Тараненко, – это центральные автомобильные дороги Симферополя.Тараненко пояснил также, что выбор технологии ремонта зависит от степени деформации дорожного полотна."Есть струйно-инъекционный метод, который эмульсией, щебнем устраняет маленькие, незначительные ямы. А если мы говорим про ямы глубиной 5-7 сантиметров, то, естественно, это - аварийно-ямочный ремонт. Локализуется участок, квадрат либо прямоугольник с ровными краями. Продувается, вычищается, проливается эмульсия, закатывается асфальт в уровень с покрытием проезжей части. После чего уплотняется катками", – пояснил специалист.Восстановление дорог столицы должно завершится в максимально короткие сроки – до конца марта, подчеркнул Тараненко."У нас работает предприятие "Крымавтодор" и МБУ "Город". У "Крымавтодора" работает 12 бригад и 24 единицы техники", – заверил он.Также по словам спикера, с февраля этого года уже начаты работы по грейдированию в микрорайоне Каменка."По состоянию на вчера уже грейдированы 14 километров дорог, работы продолжаются. Все проводится, как и ежегодно, начиная с микрорайона Каменка", – дополнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонтаВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"Масштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду

