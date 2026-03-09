https://crimea.ria.ru/20260309/budka-nuzhna-khozyainu-v-krymu-veteran-svo-delaet-domiki-dlya-sobak-i-koshek-1153753202.html

Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек

Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек

9 мар – РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Если "золотой стандарт" бытовки для дачи или стройплощадки – это 15 "квадратов" с удобными для транспортировки габаритами 6 на 2,5 метра, то самые востребованные собачьи будки те, что площадью около одного квадратного метра – 1,20х80, рассказывает ветеран СВО Андрей Ткаченко из Симферополя. Он мастер по строительству красивых домиков для домашних питомцев. По желанию хозяина делает их большими или маленькими, с окошками, тамбуром и крылечком. И даже с теплым полом или стенами. А помогает ему во всем 18-летний сын Владимир.Бытовки как способ сэкономить на ремонте"До СВО мы занимались бытовками. У нас были площадки по их модернизации и производству в Симферополе, Ставрополе и в Сочи. Потом меня мобилизовали, и все осталось на супруге Ольге. Работа эта своеобразная. Так что площадки на материке пришлось закрыть", – рассказывает Андрей Ткаченко.Еще в 2013 году он придумал, как сэкономить на ремонтных работах и наладить аренду благоустроенных бытовок."Мы тогда занимались торговлей стройматериалами. В один офис заехали – сделали ремонт для себя, немного поработали – пришлось съехать. На новом месте опять ремонт потребовался. И так в течение года три раза переезжали. Везде приходилось делать ремонт. Потом подумали: сделаем бытовку и будем ее с собой возить, чтобы каждый раз в новом месте не делать ремонт. С того все и началось", – вспоминает собеседник.Первую свою бытовку-офис сдали в аренду небольшой строительной компании, потом еще одну взяли, отремонтировали и сдали в арену, потом еще одну. Дело потихоньку наладилось."Если для строителей, то обычные утеплители, "пятерочка". Для проживания на приусадебных участках делаем 150 миллиметров утеплителя. Такую бытовку можно использовать для круглогодичного проживания. Устанавливаем и санузлы, и даже камины. Прогревается такое жилье быстро за счет небольшой квадратуры", – рассказывает мастер.Сейчас в работе несколько бытовок, которые вернулись с аренды: весна, людям нужны домики для дачных участков. И для проживания строителей нужны тоже. Еще бытовки используют в качестве нестационарных торговых точек, их делают даже с пунктом пропуска для охраны. У Ткаченко такой опыт есть.От спецоперации к "будочному" бизнесу– Андрей, расскажите, а как Вы начали строить будки?– От производства бытовок остаются достаточно большие обрезки – вагонка, брус, металл, битумная черепица. Выбрасывать такой материал нерационально. Вот мы и решили применить его в дело.Основное развитие "будочная" идея получила уже после того, как Ткаченко вернулся с фронта и прошел обучение про программе "СВОе дело", которая помогла упорядочить бизнес."О проекте "СВОе дело" рассказали сотрудники фонда "Защитники Отечества". В ходе обучения узнал, что есть такая категория как социальные предприниматели. Теперь я социальный предприниматель со всеми вытекающими льготами. Мне помогли структурировать, упорядочить дела, рассказали об изменениях, которые произошли в законодательстве. И до сих пор помогают с решением вопросов, с документами, если обращаемся", – рассказывает ветеран.Ткаченко признается: после возвращения с фронта он с удовольствием начал учиться всему новому. Не только в проекте "СВОе дело" поучаствовал, но и выучился на сварщика, закончил курсы водолазной подготовки."Боевые действия оставляют отпечаток. Это тяжело объяснить словами. Но человек меняется. Я вот учиться полюбил. И еще теперь на провокации любимой жены не поддаюсь (улыбается). Все у нас хорошо, спокойно, тьфу-тьфу-тьфу", – говорит собеседник.Мобилизовали его 24 сентября 2022 года. Этой же датой был выдан и военный билет. Ткаченко сам пришел в военкомат, чтобы обменять старый документ на новый. Объясняет: товарищ повестку получил, и он тоже решил получить российский "военник". Да и отсиживаться, когда началась спецоперация, не думал. У него деды – участники Великой Отечественной войны.Воевал на Херсонском направлении. Отвечал за радиолокационные станции. Успешно выявлял врага и его цели. Осенью 2023 года наступил на мину, получил тяжелое ранение. Сначала в госпитале в Севастополе лежал, а потом в Санкт-Петербург эвакуировали, там ногу сохранили. Стопы нет лишь частично. Обошлось без ампутации и протеза."Мне теперь, после травмы, тяжело работать с габаритными бытовками. Будочки поменьше, попроще и вполне имеют спрос. Так что мы сейчас переформатируемся в более "будочный" бизнес, чем бытовочный", – продолжает ветеран, уводя разговор от воспоминаний о военном периоде своей жизни.Роскошные будки и плавучие домики– Можете вспомнить какие-то особенные заказы, которые хозяева делали для своих питомцев?– Конечно! Однажды пришлось делать "богатый" домик для песика. Там надо было косточку вырезать, кличку собаки, окошко декоративное, перила. А еще мы очень долго подбирали цвет. Все делали в телефонном режиме, а телефоны у всех разные, отображают цветовую гамму по-разному. Заказчица хотела "чуть голубее". Я это "чуть голубее" понял по-своему, а тот, кто подбирал цвет – по-своему. А когда краска на дерево легла – цвет еще изменился. Но в конце концов все получилось: голубой домик, белоснежные окошки и перила.На всех будках обязательно утеплитель и сверху – битумная черепица, на входе стальная сварная рамка. Это тоже неспроста."Одну из первых будок мы делали. Заказчице все понравилось. Но через некоторое время она звонит и заказывает еще одну будку. Спрашиваю, мол, у вас вторая собака появилась? Она отвечает: "нет". И фото присылает. Оказывается, ее пес сгрыз доски у входа, сделал круглое отверстие. Так мы придумали стальную рамку. Снизу все будки обязательно утеплены, металлом подшиты, на ножках", – рассказывает Андрей, показывая один из готовых домиков. И уточняет: "Мы используем ЦСП (цементно-стружечная плита – композиционный листовой строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки – ред.), он лучше прогревается и дольше держит тепло".Будка, наверное, больше нужна хозяину, чем собаке, рассуждает Ткаченко, и делится историей: однажды им с сыном пришлось делать большую будку – метр двадцать на метр восемьдесят, с тамбуром. А когда привезли ее хозяйке, то оказалось, дворик-то у нее небольшой, калиточка узенькая. Манипулятор ту будку через ветки еле-еле во двор втиснул. А пес в ней и не живет. Заходит в нее только тогда, когда хозяйка во дворе сидит, рядышком. Спать же предпочитает в своем старом "шалаше", сделанном из веток и тряпок. Во дворе тесно, в дом нужно протискиваться бочком, зато у собачки просторная "квартира" – теплая и сухая.Бывают и печальные истории. Однажды мастера приехали делать замеры, чтобы построить домик для уже умирающей собачки. Хозяйке очень хотелось сделать что-то приятное для своего лучшего друга, которому уже ничем нельзя было помочь. Она решила купить своей любимой чистокровной дворняге домик с подогреваемыми стенами.Также Ткаченко отец и сын мастерят домики для котов. Так, один из крупных ЖК в Симферополе даже сделал им спецзаказ для дворовых усатых-полосатых."Еще однажды делали приметный заказ для одного из институтов в Ленинградской области. Им нужен был плавающий домик для лебедей. Сделали. Возили его на ставок. На воду спускали. В домике плыл Вова весом 70 килограммов. Тестировали, проверяли плавучесть и непотопляемость. Теперь в том домике живет целая лебединая семья", – рассказывает мастер.Дело семейное и мечты об участкеСын Вова в свои 18 лет не только помогает отцу "тестировать" плавучие домики, но и выполняет значительную часть работы в мастерской. Отлично справляется с ручным электроинструментом и сварочным аппаратом. И пока отец общается с журналистами, сын трудится, варит каркас для бытовки.После школы он поступил в колледж, изучал строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Но трудности переходного возраста проявили характер, пока отец был на СВО, сын учебу бросил. Работать решил."Я с самого детства, лет с шести, собирался работать с папой. Всегда знал, что так и будет. Мне нравится сварка. Люблю работать с металлом. Стараюсь понемногу перетягивать обязанности на себя. Ну, чтобы отцу легче было. А мама у нас занимается документами предприятия. Так что дело у нас семейное. Сейчас вот дедушка подойдет, Николай Иванович. За погрузчик сядет. Раньше и папа ездил на этом тракторе, но потом дед под себя его переделал, чтобы никто не трогал", – рассказывает Владимир с улыбкой.В мастерскую молодой человек приезжает с самого утра и трудится до самого вечера. Работать с отцом ему, конечно, нравится, но все же ему хочется чуть больше самостоятельности."Когда получу "корочку" (диплом – ред.), смогу брать заказы именно на сварочные работы, а они хорошо оплачиваются", – говорит Владимир.Еще показывает лавочку со столиком. Сам сделал. Сейчас потеплеет – будет отличное место для общения с клиентами, да и просто посидеть-отдохнуть, чаю выпить. Говорит, жаль только, что территория под мастерской не своя, арендованная."Отец хотел бы получить участок для осуществления своей коммерческой деятельности. Пока не получается. Тогда бы цех намного приличнее выглядел, было бы удобнее работать", – по-хозяйски рассуждает парень и снова берется за сварку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производствоСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке

