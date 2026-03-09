https://crimea.ria.ru/20260309/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1153800629.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T12:14
2026-03-09T12:14
2026-03-09T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны.Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись еще 300 российских военныхВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВОСтрашная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
12:14 09.03.2026 (обновлено: 12:23 09.03.2026)