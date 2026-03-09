https://crimea.ria.ru/20260309/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1153800629.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T12:14

2026-03-09T12:14

2026-03-09T12:23

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны.Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись еще 300 российских военныхВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВОСтрашная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу