Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260309/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1153800629.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T12:14
2026-03-09T12:23
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны.Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта.
донецкая народная республика (днр)
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили и еще один населенный пункт в Донбассе

12:14 09.03.2026 (обновлено: 12:23 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.
Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта.
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
