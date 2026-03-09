https://crimea.ria.ru/20260309/aeroporty-kubani-vozobnovili-rabotu-spustya-15-chasov-1153796619.html
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов
Аэропорты Краснодарского края возобновили работу утром 9 марта, ограничения на полеты действовали на протяжении 15 часов. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты Краснодарского края возобновили работу утром 9 марта, ограничения на полеты действовали на протяжении 15 часов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодар, Геленджик и Сочи был введен днем 8 марта. Аэропорт Сочи открыли спустя 1,5 часа, но через еще через 1,5 часа он был вновь закрыт, и ограничения на полеты в трех воздушных гаванях Кубани действовали до утра 9 марта.Краснодарский край в воскресенье находился под ударом украинских беспилотников. В Сочи обломки сбитого дрона ВСУ попали по автобусу с пассажирами. На железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.
07:29 09.03.2026 (обновлено: 07:43 09.03.2026)