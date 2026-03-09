Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов
Аэропорты Краснодарского края возобновили работу утром 9 марта, ограничения на полеты действовали на протяжении 15 часов. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T07:29
2026-03-09T07:43
новости
сочи
краснодар
геленджик
краснодарский край
аэропорт
самолет
росавиация
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты Краснодарского края возобновили работу утром 9 марта, ограничения на полеты действовали на протяжении 15 часов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодар, Геленджик и Сочи был введен днем 8 марта. Аэропорт Сочи открыли спустя 1,5 часа, но через еще через 1,5 часа он был вновь закрыт, и ограничения на полеты в трех воздушных гаванях Кубани действовали до утра 9 марта.Краснодарский край в воскресенье находился под ударом украинских беспилотников. В Сочи обломки сбитого дрона ВСУ попали по автобусу с пассажирами. На железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодар
геленджик
краснодарский край
новости, сочи, краснодар, геленджик, краснодарский край, аэропорт, самолет, росавиация
Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов

Аэропорты Кубани возобновили работу – ограничения действовали 15 часов

07:29 09.03.2026 (обновлено: 07:43 09.03.2026)
 
Аэропорт Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты Краснодарского края возобновили работу утром 9 марта, ограничения на полеты действовали на протяжении 15 часов. Об этом сообщает Росавиация.
Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодар, Геленджик и Сочи был введен днем 8 марта. Аэропорт Сочи открыли спустя 1,5 часа, но через еще через 1,5 часа он был вновь закрыт, и ограничения на полеты в трех воздушных гаванях Кубани действовали до утра 9 марта.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи – сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – проинформировали в Росавиации в понедельник утром.
Краснодарский край в воскресенье находился под ударом украинских беспилотников. В Сочи обломки сбитого дрона ВСУ попали по автобусу с пассажирами. На железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.
