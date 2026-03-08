Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/zemletryasenie-magnitudoy-65-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1153793674.html
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Толчки... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T20:34
2026-03-08T20:35
новости
землетрясение
камчатка
япония
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Толчки зафиксированы в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.Магнитуда составила 6,5.Несколькими часами ранее Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 в 235 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км.Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения
https://crimea.ria.ru/20260306/zemletryasenie-v-sochi---pochemu-vozrosla-seysmicheskaya-aktivnost-1153757237.html
камчатка
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, землетрясение, камчатка, япония, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.5, в Японии - 5.7

20:34 08.03.2026 (обновлено: 20:35 08.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Толчки зафиксированы в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.

Магнитуда составила 6,5.

Несколькими часами ранее Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 в 235 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км.
Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Сочи - каковы риски для Крыма
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
Землетрясение в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
6 марта, 18:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
 
НовостиЗемлетрясениеКамчаткаЯпонияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - Пушилин
21:55Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день
21:48Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
21:30В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
21:25Избран новый верховный лидер Ирана
21:14Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы
21:06Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита
21:05"Голодный год" и сокращение меню: что ожидает рестораны и кафе Крыма
20:57В Крыму вспыхнул лесной пожар
20:50У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
20:34Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
20:02Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
19:45В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
19:36Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
19:05ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
18:57Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:43Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
18:21ПВО отражает атаку на Москву
18:02В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
Лента новостейМолния