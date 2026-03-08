https://crimea.ria.ru/20260308/zemletryasenie-magnitudoy-65-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1153793674.html
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Толчки... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T20:34
2026-03-08T20:34
2026-03-08T20:35
новости
землетрясение
камчатка
япония
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Толчки зафиксированы в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.Магнитуда составила 6,5.Несколькими часами ранее Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 в 235 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км.Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения
https://crimea.ria.ru/20260306/zemletryasenie-v-sochi---pochemu-vozrosla-seysmicheskaya-aktivnost-1153757237.html
камчатка
япония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, землетрясение, камчатка, япония, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.5, в Японии - 5.7
20:34 08.03.2026 (обновлено: 20:35 08.03.2026)