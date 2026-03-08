https://crimea.ria.ru/20260308/zemletryasenie-magnitudoy-65-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1153793674.html

Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6.5 произошло у берегов Камчатки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Толчки зафиксированы в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.Магнитуда составила 6,5.Несколькими часами ранее Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,8 в 235 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км.Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения

