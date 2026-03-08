Рейтинг@Mail.ru
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
Происходящее сегодня в мире является результатом системной ошибки западных стран, которые сегодня пожинают то, что когда-то посеяли на Украине поддержкой... РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Происходящее сегодня в мире является результатом системной ошибки западных стран, которые сегодня пожинают то, что когда-то посеяли на Украине поддержкой государственного переворота 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Он напомнил, что тот же украинский кризис возник из-за поддержки западными странами госпереворота на Украине. результатом этого стали и воссоединение Крыма с Россией, и военный конфликт в Донбассе, и последующие события.Президент ФР также охарактеризовал ситуацию в отношениях Украины и Евросоюза выражением "хвост виляет собакой".
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин

Путин назвал происходящее сегодня в мире системной ошибкой западных стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Происходящее сегодня в мире является результатом системной ошибки западных стран, которые сегодня пожинают то, что когда-то посеяли на Украине поддержкой государственного переворота 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
"Ситуация на мировых рынках и так обострилась до предела. А в целом если подытожить, можно сказать, что вообще то, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка западных стран, ошибка системная", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что тот же украинский кризис возник из-за поддержки западными странами госпереворота на Украине. результатом этого стали и воссоединение Крыма с Россией, и военный конфликт в Донбассе, и последующие события.
"Отсюда же все началось, отсюда все пошло. Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли", - подчеркнул Путин.
Президент ФР также охарактеризовал ситуацию в отношениях Украины и Евросоюза выражением "хвост виляет собакой".
