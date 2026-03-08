https://crimea.ria.ru/20260308/zapad-segodnya-pozhinaet-im-zhe-poseyannoe-na-ukraine--putin-1153788124.html
Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Происходящее сегодня в мире является результатом системной ошибки западных стран, которые сегодня пожинают то, что когда-то посеяли на Украине поддержкой государственного переворота 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Он напомнил, что тот же украинский кризис возник из-за поддержки западными странами госпереворота на Украине. результатом этого стали и воссоединение Крыма с Россией, и военный конфликт в Донбассе, и последующие события.Президент ФР также охарактеризовал ситуацию в отношениях Украины и Евросоюза выражением "хвост виляет собакой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
