ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
2026-03-08T19:05
2026-03-08T19:05
2026-03-08T19:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске военные отражают атаку беспилотников, в городе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Кравченко призвал жителей и гостей города не снимать и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 170 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 27 – над Краснодарским краем.Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край, кубань, сочи, новороссийск, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости
19:05 08.03.2026 (обновлено: 19:07 08.03.2026)