https://crimea.ria.ru/20260308/vsem-pribyvshim-v-krym-turistkam-podarili-tyulpany-1153789871.html

Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны

Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны

В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T14:24

2026-03-08T14:24

2026-03-08T14:24

гранд сервис экспресс

симферополь

новости крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

8 марта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/08/1153789199_0:55:1179:718_1920x0_80_0_0_6ac71e5076c755c0afc47a4f640adcce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Акцию организовали и провели Туристско‑информационный центр Крыма и Никитский ботанический сад.Акция не ограничится одним днем. Как отметили в минкурортов, весь год девушки будут получать в подарок цветы, растущие Никитском ботаническом саду – от весенних тюльпанов до роз и осенних хризантем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260308/samye-originalnye-i-serdechnye-pozhelaniya-ot-krymchan-k-8-marta---video-1153782243.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, симферополь, новости крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), 8 марта, общество