Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших... РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Акцию организовали и провели Туристско‑информационный центр Крыма и Никитский ботанический сад.Акция не ограничится одним днем. Как отметили в минкурортов, весь год девушки будут получать в подарок цветы, растущие Никитском ботаническом саду – от весенних тюльпанов до роз и осенних хризантем.
https://crimea.ria.ru/20260308/samye-originalnye-i-serdechnye-pozhelaniya-ot-krymchan-k-8-marta---video-1153782243.html
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках Года гостеприимства стартовала акция "Цветочная встреча". На перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажиркам поездов, прибывших на полуостров, дарили тюльпаны в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"В Международный женский день, 8 марта, на железнодорожном вокзале Симферополя представительниц прекрасного пола, приехавших отдохнуть в Крым, ждал приятный сюрприз — нежные, только что распустившиеся тюльпаны", - говорится в сообщении.
Акцию организовали и провели Туристско‑информационный центр Крыма и Никитский ботанический сад.
Акция не ограничится одним днем. Как отметили в минкурортов, весь год девушки будут получать в подарок цветы, растущие Никитском ботаническом саду – от весенних тюльпанов до роз и осенних хризантем.
