Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The New York Times. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T14:02
2026-03-08T14:02
сша
иран
политика
внешняя политика
в мире
новости
обострение между ираном и сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The New York Times.По данным издания, порядка 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана.Издание пишет, что с начала конфликта американские и израильские силы нанесли около четырех тысяч ударов по целям на территории Ирана, включая позиции баллистических ракет, военные штабы и объекты военно-морских сил. При этом, несмотря на масштабную воздушную кампанию, Тегеран сохраняет значительную часть своего военного потенциала, отмечается в публикации.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
сша
иран
сша, иран, политика, внешняя политика, в мире, новости, обострение между ираном и сша
Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана

Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась США в 6 млрд долларов – СМИ

14:02 08.03.2026
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The New York Times.
"На этой неделе представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая неделя войны обошлась примерно в 6 миллиардов долларов, и республиканцы ожидают, что администрация обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием войны", - говорится в статье.
По данным издания, порядка 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана.
"Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа", — отмечают авторы NYT.
Издание пишет, что с начала конфликта американские и израильские силы нанесли около четырех тысяч ударов по целям на территории Ирана, включая позиции баллистических ракет, военные штабы и объекты военно-морских сил. При этом, несмотря на масштабную воздушную кампанию, Тегеран сохраняет значительную часть своего военного потенциала, отмечается в публикации.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
СШАИранПолитикаВнешняя политикаВ миреНовостиОбострение между Ираном и США
 
