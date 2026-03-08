https://crimea.ria.ru/20260308/vesna-po-vsem-frontam-pogoda-na-nedelyu-v-krymu-1153756972.html

Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму

Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму

Исключительно солнечная, сухая и ясная погода будет радовать крымчан и гостей Крыма всю следующую неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T19:36

2026-03-08T19:36

2026-03-08T19:36

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153644717_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_29165de55eb1a9f9a54d426c734c7dfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Исключительно солнечная, сухая и ясная погода будет радовать крымчан и гостей Крыма всю следующую неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Характер метеоусловий, по его словам, будет определять купол повышенного атмосферного давления, который будет оберегать крымчан от любого типа ненастий.По информации специалиста, предстоящая семидневка будет исключительно комфортной и благоприятной, хоть и с весьма значительными колебаниями суточных температур."Если во вторник ночью 0…+3, днем +10…+15, в среду - примерно то же самое, то с четверга температура начнет чуть-чуть расти. И до конца недели в сумерках будет 0…+5. В дневные часы +11…+16 градусов. Причем самые теплые дни будут четверг и пятница. В Симферополе столбик термометра будет подниматься до отметки +15 градусов. А это уже даже теплее, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - подчеркнул Евгений Тишковец.Никаких "камней с неба", заверил он, никаких штормовых предупреждений не ожидается.В долгосрочном же прогнозе, метеоролог отметил, что апрель в Крыму ожидается на 2-2,5 градуса теплее положенной климатической нормы, а в мае превышение над нормой будет 1-1,5 градуса. В апреле средние температуры ночью ожидаются порядка +5 градусов, днем +16, в мае +10 ночью, днем +22.Тем не менее, сказал синоптик, рассчитывать на колоссальное тепло в этом месяце пока не стоит, придется еще потерпеть, как минимум, недели три."А там весна, конечно, пойдет. Особенно у меня большие надежды на апрель. Это касается всей территории русской равнины - здесь превышение над нормой будет повсеместное. Значит, весна будет просто наступать по всем фронтам и радовать нас более высокими, чем положено по многолетним наблюдениям, температурными показателями", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260306/kholodnaya-i-snezhnaya-zima-spasla-krym-ot-defitsita-vody---uchenye-1153750294.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма