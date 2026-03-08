Рейтинг@Mail.ru
Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 08.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260308/vesna-po-vsem-frontam-pogoda-na-nedelyu-v-krymu-1153756972.html
Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
Исключительно солнечная, сухая и ясная погода будет радовать крымчан и гостей Крыма всю следующую неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T19:36
2026-03-08T19:36
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153644717_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_29165de55eb1a9f9a54d426c734c7dfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Исключительно солнечная, сухая и ясная погода будет радовать крымчан и гостей Крыма всю следующую неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Характер метеоусловий, по его словам, будет определять купол повышенного атмосферного давления, который будет оберегать крымчан от любого типа ненастий.По информации специалиста, предстоящая семидневка будет исключительно комфортной и благоприятной, хоть и с весьма значительными колебаниями суточных температур."Если во вторник ночью 0…+3, днем +10…+15, в среду - примерно то же самое, то с четверга температура начнет чуть-чуть расти. И до конца недели в сумерках будет 0…+5. В дневные часы +11…+16 градусов. Причем самые теплые дни будут четверг и пятница. В Симферополе столбик термометра будет подниматься до отметки +15 градусов. А это уже даже теплее, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - подчеркнул Евгений Тишковец.Никаких "камней с неба", заверил он, никаких штормовых предупреждений не ожидается.В долгосрочном же прогнозе, метеоролог отметил, что апрель в Крыму ожидается на 2-2,5 градуса теплее положенной климатической нормы, а в мае превышение над нормой будет 1-1,5 градуса. В апреле средние температуры ночью ожидаются порядка +5 градусов, днем +16, в мае +10 ночью, днем +22.Тем не менее, сказал синоптик, рассчитывать на колоссальное тепло в этом месяце пока не стоит, придется еще потерпеть, как минимум, недели три."А там весна, конечно, пойдет. Особенно у меня большие надежды на апрель. Это касается всей территории русской равнины - здесь превышение над нормой будет повсеместное. Значит, весна будет просто наступать по всем фронтам и радовать нас более высокими, чем положено по многолетним наблюдениям, температурными показателями", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/kholodnaya-i-snezhnaya-zima-spasla-krym-ot-defitsita-vody---uchenye-1153750294.html
крым
Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму

Погода в Крыму на неделю

19:36 08.03.2026
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Исключительно солнечная, сухая и ясная погода будет радовать крымчан и гостей Крыма всю следующую неделю. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Характер метеоусловий, по его словам, будет определять купол повышенного атмосферного давления, который будет оберегать крымчан от любого типа ненастий.

"В понедельник столбики термометров вернутся в положенное климатическое русло. Конечно, будет не так тепло, как это было в 2020 году, когда воздух прогревался до +25 градусов, до рекордных значений", - сказал он.

По информации специалиста, предстоящая семидневка будет исключительно комфортной и благоприятной, хоть и с весьма значительными колебаниями суточных температур.
"Если во вторник ночью 0…+3, днем +10…+15, в среду - примерно то же самое, то с четверга температура начнет чуть-чуть расти. И до конца недели в сумерках будет 0…+5. В дневные часы +11…+16 градусов. Причем самые теплые дни будут четверг и пятница. В Симферополе столбик термометра будет подниматься до отметки +15 градусов. А это уже даже теплее, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - подчеркнул Евгений Тишковец.
Никаких "камней с неба", заверил он, никаких штормовых предупреждений не ожидается.
В долгосрочном же прогнозе, метеоролог отметил, что апрель в Крыму ожидается на 2-2,5 градуса теплее положенной климатической нормы, а в мае превышение над нормой будет 1-1,5 градуса. В апреле средние температуры ночью ожидаются порядка +5 градусов, днем +16, в мае +10 ночью, днем +22.
"Все надежды на апрель и май, потому что март, конечно, не зимний месяц на юге нашей страны, здесь метеовесна наступила уже и марширует, даже несмотря на кульбиты непогоды, в отличие от остальной части русской равнины, где метеовесна начинается только с 21 марта", - пояснил он.
Тем не менее, сказал синоптик, рассчитывать на колоссальное тепло в этом месяце пока не стоит, придется еще потерпеть, как минимум, недели три.
"А там весна, конечно, пойдет. Особенно у меня большие надежды на апрель. Это касается всей территории русской равнины - здесь превышение над нормой будет повсеместное. Значит, весна будет просто наступать по всем фронтам и радовать нас более высокими, чем положено по многолетним наблюдениям, температурными показателями", - заключил Тишковец.
Лента новостейМолния