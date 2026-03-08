https://crimea.ria.ru/20260308/v-sevastopole-prokhodit-pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-1153794937.html

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 08.03.2026

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии

В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией совместно с больницей Святителя Алексия и... РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией совместно с больницей Святителя Алексия и благотворительным фондом "Христианское милосердие". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На пленарном заседании участники обсудили историю и традиции сестричества, возрождение сестричества в России, развитие этого движения в Крыму. Севастополе и новых регионах России. Как отметил губернатор, сегодня в севастопольских госпиталях работает более 100 сестер милосердия, а обучение в центре ведется на постоянной основе. Съезд продолжится в понедельник. Его участники совершат крестный ход и откроют поклонный крест в память о крымских сестрах милосердия XIX-XX века.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

