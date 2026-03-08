https://crimea.ria.ru/20260308/v-sevastopole-prokhodit-pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-1153794937.html
В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией совместно с больницей Святителя Алексия и... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T21:30
2026-03-08T21:30
2026-03-08T21:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией совместно с больницей Святителя Алексия и благотворительным фондом "Христианское милосердие". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На пленарном заседании участники обсудили историю и традиции сестричества, возрождение сестричества в России, развитие этого движения в Крыму. Севастополе и новых регионах России. Как отметил губернатор, сегодня в севастопольских госпиталях работает более 100 сестер милосердия, а обучение в центре ведется на постоянной основе. Съезд продолжится в понедельник. Его участники совершат крестный ход и откроют поклонный крест в память о крымских сестрах милосердия XIX-XX века.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии, организованный Крымской митрополией совместно с больницей Святителя Алексия и благотворительным фондом "Христианское милосердие". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"8 марта в "Новом Херсонесе" собрались представители более 35 сестричеств из разных регионов России, чтобы познакомиться, обменяться опытом и обсудить, как лучше помогать раненым, тяжелобольным и всем, кто нуждается в заботе и поддержке", - написал Развожаев в своем канале в МАХ.
На пленарном заседании участники обсудили историю и традиции сестричества, возрождение сестричества в России, развитие этого движения в Крыму. Севастополе и новых регионах России.
Как отметил губернатор, сегодня в севастопольских госпиталях работает более 100 сестер милосердия, а обучение в центре ведется на постоянной основе.
Съезд продолжится в понедельник. Его участники совершат крестный ход и откроют поклонный крест в память о крымских сестрах милосердия XIX-XX века.
