https://crimea.ria.ru/20260308/v-rossii-uvelichili-shtrafy-za-narushenie-pravil-peresecheniya-granitsy-1153792183.html
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T18:02
2026-03-08T18:02
2026-03-08T18:02
закон и право
владимир путин (политик)
штрафы
россия
граница
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает увеличение размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений.За нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля размер штрафа для физических лиц увеличился с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.Для должностных лиц штраф вырос с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, для юридических лиц – с 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Если правонарушение совершил иностранец, его не только оштрафуют на 25 тысяч рублей, но и могут выдворить за пределы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, владимир путин (политик), штрафы, россия, граница, новости
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает увеличение размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений.
За нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля размер штрафа для физических лиц увеличился с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.
Для должностных лиц штраф вырос с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, для юридических лиц – с 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Если правонарушение совершил иностранец, его не только оштрафуют на 25 тысяч рублей, но и могут выдворить за пределы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.