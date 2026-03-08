https://crimea.ria.ru/20260308/v-rossii-uvelichili-shtrafy-za-narushenie-pravil-peresecheniya-granitsy-1153792183.html

В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы

В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы - РИА Новости Крым, 08.03.2026

В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T18:02

2026-03-08T18:02

2026-03-08T18:02

закон и право

владимир путин (политик)

штрафы

россия

граница

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает увеличение размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений.За нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля размер штрафа для физических лиц увеличился с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.Для должностных лиц штраф вырос с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, для юридических лиц – с 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Если правонарушение совершил иностранец, его не только оштрафуют на 25 тысяч рублей, но и могут выдворить за пределы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, владимир путин (политик), штрафы, россия, граница, новости