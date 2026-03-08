Рейтинг@Mail.ru
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
2026-03-08T18:02
2026-03-08T18:02
закон и право
владимир путин (политик)
штрафы
россия
граница
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон предусматривает увеличение размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений.За нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля размер штрафа для физических лиц увеличился с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.Для должностных лиц штраф вырос с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, для юридических лиц – с 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Если правонарушение совершил иностранец, его не только оштрафуют на 25 тысяч рублей, но и могут выдворить за пределы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
Новости
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы РФ

18:02 08.03.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает увеличение размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений.
За нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля размер штрафа для физических лиц увеличился с 5 тысяч до 25 тысяч рублей.
Для должностных лиц штраф вырос с 50 тысяч до 250 тысяч рублей, для юридических лиц – с 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Если правонарушение совершил иностранец, его не только оштрафуют на 25 тысяч рублей, но и могут выдворить за пределы РФ.
