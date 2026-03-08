https://crimea.ria.ru/20260308/v-krymu-vspykhnul-lesnoy-pozhar-1153793838.html
В Крыму вспыхнул лесной пожар
В Крыму вспыхнул лесной пожар - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Крыму вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар на площади 5000 квадратных метров ликвидировали в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T20:57
2026-03-08T20:57
2026-03-08T20:58
пожар
крым
новости крыма
симферопольский район
симферополь
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 5000 квадратных метров ликвидировали в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники. Основные усилия огнеборцев были сосредоточены на недопущение распространения огня.Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:57 08.03.2026 (обновлено: 20:58 08.03.2026)