В Крыму вспыхнул лесной пожар - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Крыму вспыхнул лесной пожар
В Крыму вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар на площади 5000 квадратных метров ликвидировали в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 5000 квадратных метров ликвидировали в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники. Основные усилия огнеборцев были сосредоточены на недопущение распространения огня.Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму вспыхнул лесной пожар

В Крыму под Симферополем ликвидировали лесной пожар на площади 5000 квадратных метров

20:57 08.03.2026 (обновлено: 20:58 08.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму вспыхнул лесной пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 5000 квадратных метров ликвидировали в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Ликвидирован лесной пожар в Симферопольском районе. Горела лесная подстилка и сухая трава в 500 м от села Строгоновка Симферопольского района. Пожар ликвидирован на площади 0,5 гектара", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники. Основные усилия огнеборцев были сосредоточены на недопущение распространения огня.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния