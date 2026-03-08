https://crimea.ria.ru/20260308/v-krymu-dorogostoyaschie-analizy-stali-dostupny-v-ramkakh-dispanserizatsii-1153690001.html

В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации

В рамках диспансеризации для определенных групп населения станут доступны дорогостоящие исследования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В рамках диспансеризации для определенных групп населения станут доступны дорогостоящие исследования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Также, по информации гостьи эфира, в профосмотр добавились некоторые анализы для репродуктивного здоровья мужчин и женщин."Появляется возможность проведения анализа на вирус папилломы человека. Напомню, что почти 90% случаев рака шейки матки связаны непосредственно с этим вирусом. Кроме этого, у мужчин, в случае показаний, есть возможность сдать анализ на ПСА (специфический антиген простаты - ред.). Этот анализ может подтвердить или опровергнуть возможность наличия у мужчины изменений в простате. Все эти исследования очень дорогостоящие, если делать это в частном порядке. И то, что с этого года их добавили в диспансеризацию - очень здорово", - разъяснила специалист.Анна Рубель также рассказала, что в Крыму уже несколько лет проводится диспансеризация граждан на рабочих местах.По ее словам, чтобы организовать подобную процедуру для сотрудников, работодателю необходимо обратится в ту поликлинику, к которой территориально относится предприятие, связаться с ее главным врачом или кадровой службой и договориться об удобном времени и месте проведения профосмотра.Спикер также напомнила, что ежегодно в диспансеризации могут принять участие люди старше 40 лет, а в возрасте до 39 лет включительно - раз в три года."Мне кажется, что Минздрав охватывает все возможные группы населения, которые подлежат ежегодной диспансеризации", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудованиеБесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 годуНовые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ

