В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
В ситуации начавшегося в мире "идеального шторма" России необходимо сосредоточиться на своих интересах и потенциале. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T13:41
2026-03-08T13:41
2026-03-08T13:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В ситуации начавшегося в мире "идеального шторма" России необходимо сосредоточиться на своих интересах и потенциале. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Как отметил представитель Кремля, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права.При этом Песков отметил, что на фоне текущих конфликтов в мире создается впечатление "конца света", но в истории человечество сталкивалось и не с такими вызовами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
