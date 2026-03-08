https://crimea.ria.ru/20260308/v-kremle-rasskazali-o-deystviyakh-rf-v-situatsii-idealnogo-shtorma-v-mire-1153786873.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В ситуации начавшегося в мире "идеального шторма" России необходимо сосредоточиться на своих интересах и потенциале. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Как отметил представитель Кремля, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права.При этом Песков отметил, что на фоне текущих конфликтов в мире создается впечатление "конца света", но в истории человечество сталкивалось и не с такими вызовами.

