Рейтинг@Mail.ru
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/udar-po-mnogoetazhke-v-vasilevke-odin-chelovek-pogib-i-vosem-postradali-1153787589.html
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
Одна женщина погибла и восемь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T13:33
2026-03-08T13:38
евгений балицкий
васильевка
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Одна женщина погибла и восемь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.ВСУ нанесли удар по дому в Васильевке в ночь на воскресенье. Сообщалось, что в результате есть погибшие и не менее десяти пострадавших.Кроме того, значительным разрушениям подверглись многоквартирные дома по ул. 40 лет Победы. На месте продолжают работу оперативные службы.Администрация Васильевского муниципального округа на прямой связи с жителями, в поврежденных домах работает комиссия по оценке ущерба, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
васильевка
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, васильевка, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали

Один человек погиб и восемь пострадали при ударе БПЛА по дому в Васильевке – Балицкий

13:33 08.03.2026 (обновлено: 13:38 08.03.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Одна женщина погибла и восемь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ нанесли удар по дому в Васильевке в ночь на воскресенье. Сообщалось, что в результате есть погибшие и не менее десяти пострадавших.
"В результате атаки БПЛА противника прошлой ночью на город Васильевку пострадали восемь человек. Есть один погибший - женщина 1960 года рождения скончалась на месте от полученных травм", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, значительным разрушениям подверглись многоквартирные дома по ул. 40 лет Победы. На месте продолжают работу оперативные службы.
Администрация Васильевского муниципального округа на прямой связи с жителями, в поврежденных домах работает комиссия по оценке ущерба, добавил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
 
Евгений БалицкийВасильевкаЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
14:02Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
13:50Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
13:41В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
13:33Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
13:21США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
13:03Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы
12:37Новости СВО: Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
12:06Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
11:51Трое детей пропали в Подмосковье – возбуждено дело
11:11Сколько еще Иран сможет вести интенсивную войну
10:56Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО
10:44Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
10:13ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
09:55Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта
09:48Большой советский сказочник: 120 лет назад родился Александр Роу
09:20Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
08:42Запасы газа в Европе на исходе
Лента новостейМолния