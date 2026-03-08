https://crimea.ria.ru/20260308/udar-po-mnogoetazhke-v-vasilevke-odin-chelovek-pogib-i-vosem-postradali-1153787589.html
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
Одна женщина погибла и восемь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T13:33
2026-03-08T13:33
2026-03-08T13:38
евгений балицкий
васильевка
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Одна женщина погибла и восемь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.ВСУ нанесли удар по дому в Васильевке в ночь на воскресенье. Сообщалось, что в результате есть погибшие и не менее десяти пострадавших.Кроме того, значительным разрушениям подверглись многоквартирные дома по ул. 40 лет Победы. На месте продолжают работу оперативные службы.Администрация Васильевского муниципального округа на прямой связи с жителями, в поврежденных домах работает комиссия по оценке ущерба, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
13:33 08.03.2026 (обновлено: 13:38 08.03.2026)