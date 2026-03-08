Рейтинг@Mail.ru
Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20260308/supruzheskaya-para-pogibla-pri-udare-drona-po-avto-v-zaporozhskoy-oblasti-1153791006.html
Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
2026-03-08T15:23
2026-03-08T15:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла, их ребенок ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области. об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети. Шестилетний мальчик получил ранения. Ребенка доставили в медицинское учреждение, медики борются за его жизнь.Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал. В настоящее время ребенок находится в отделении полиции под присмотром сотрудников. Решается вопрос о его передаче родственникам, уточнил Балицкий.Семье окажут всю возможная помощь и поддержку, заверил губернатор.Ранее беспилотники ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Васильевка Запорожской области. В результате погибла пожилая женщина, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области

Украинский БПЛА убил супружескую пару и ранил ребенка в Запорожской области

15:23 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла, их ребенок ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области. об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине", - написал он в своем Telegram-канале.
В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети. Шестилетний мальчик получил ранения. Ребенка доставили в медицинское учреждение, медики борются за его жизнь.
Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал. В настоящее время ребенок находится в отделении полиции под присмотром сотрудников. Решается вопрос о его передаче родственникам, уточнил Балицкий.
Семье окажут всю возможная помощь и поддержку, заверил губернатор.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Васильевка Запорожской области. В результате погибла пожилая женщина, еще восемь человек получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
