Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области

2026-03-08T15:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла, их ребенок ранен в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Запорожской области. об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети. Шестилетний мальчик получил ранения. Ребенка доставили в медицинское учреждение, медики борются за его жизнь.Двухлетний мальчик по счастливой случайности не пострадал. В настоящее время ребенок находится в отделении полиции под присмотром сотрудников. Решается вопрос о его передаче родственникам, уточнил Балицкий.Семье окажут всю возможная помощь и поддержку, заверил губернатор.Ранее беспилотники ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Васильевка Запорожской области. В результате погибла пожилая женщина, еще восемь человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейДроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
запорожская область
