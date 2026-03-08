Рейтинг@Mail.ru
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/spasateli-vynesli-tri-gazovykh-ballona-iz-goryaschego-doma-v-sevastopole-1153789581.html
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
В Севастополе в двухэтажном частном доме вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 90 квадратных метров. об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T14:13
2026-03-08T14:13
севастополь
пожар
новости севастополя
происшествия
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в двухэтажном частном доме вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 90 квадратных метров. об этом сообщает региональное управление МЧС.Информация о том, что горит двухэтажный частный дом в садовом товариществе "Океан МГИ", поступила в воскресенье в 12:30. К месту прибыли силы МЧС России.Погибших и пострадавших нет.Огнеборцам удалось локализовать пламя. Тушение продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Севастополе Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29ada55979c902210f47436925720bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, новости севастополя, происшествия, новости, крым, новости крыма
Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе

В Севастополе из горящего жилого дома вынесли три газовых баллона

14:13 08.03.2026
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в двухэтажном частном доме вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 90 квадратных метров. об этом сообщает региональное управление МЧС.
Информация о том, что горит двухэтажный частный дом в садовом товариществе "Океан МГИ", поступила в воскресенье в 12:30. К месту прибыли силы МЧС России.
"Подразделения установили, что огонь охватил площадь 90 квадратных метров. На тушение подали стволы. Из горящих помещений вынесли три газовых баллона, не допустив критического нагрева", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет.
Огнеборцам удалось локализовать пламя. Тушение продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жилой дом загорелся в Севастополе
Смертельный пожар произошел в Балаклаве
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
 
СевастопольПожарНовости СевастополяПроисшествияНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
14:02Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
13:50Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
13:41В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
13:33Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
13:21США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
13:03Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы
12:37Новости СВО: Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
12:06Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
11:51Трое детей пропали в Подмосковье – возбуждено дело
11:11Сколько еще Иран сможет вести интенсивную войну
10:56Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО
10:44Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
10:13ВСУ ударили по многоэтажке в Запорожской области – есть погибшие
09:55Ваша любовь – броня для бойцов: женщин Крыма поздравили с 8 марта
09:48Большой советский сказочник: 120 лет назад родился Александр Роу
09:20Под видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чаты
08:42Запасы газа в Европе на исходе
Лента новостейМолния