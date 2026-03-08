https://crimea.ria.ru/20260308/spasateli-vynesli-tri-gazovykh-ballona-iz-goryaschego-doma-v-sevastopole-1153789581.html

Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе

Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе

В Севастополе в двухэтажном частном доме вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 90 квадратных метров. об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в двухэтажном частном доме вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 90 квадратных метров. об этом сообщает региональное управление МЧС.Информация о том, что горит двухэтажный частный дом в садовом товариществе "Океан МГИ", поступила в воскресенье в 12:30. К месту прибыли силы МЧС России.Погибших и пострадавших нет.Огнеборцам удалось локализовать пламя. Тушение продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Севастополе Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе

Новости

