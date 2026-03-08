https://crimea.ria.ru/20260308/samolet-tyumen---nyachang-podal-singal-bedstviya-i-nachal-snizhenie-u-myanmy-1153794283.html
Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы
2026-03-08T21:14
2026-03-08T21:14
2026-03-08T21:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), выставил аварийный код и начал снижение у берегов Мьянмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.По данным сервиса, к западу от Мьянмы самолет начал снижаться с 35 000 футов до 24 850 футов - с высоты 10,7 километра до 7,6 километра - и выставил аварийный сигнал ответчика.Через несколько минут РИА Новости сообщили, что самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно сел в Янгоне в Мьянме, пассажиры и экипаж не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:14 08.03.2026 (обновлено: 21:16 08.03.2026)