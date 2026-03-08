https://crimea.ria.ru/20260308/samolet-tyumen---nyachang-podal-singal-bedstviya-i-nachal-snizhenie-u-myanmy-1153794283.html

Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы

Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы

Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), выставил аварийный код и начал снижение у берегов Мьянмы. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T21:14

2026-03-08T21:14

2026-03-08T21:16

самолет

мьянма

тюмень

авиация

авиасообщение

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111716/88/1117168840_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_b09f51e6f6877cafdf8a1c9489d6f4d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), выставил аварийный код и начал снижение у берегов Мьянмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.По данным сервиса, к западу от Мьянмы самолет начал снижаться с 35 000 футов до 24 850 футов - с высоты 10,7 километра до 7,6 километра - и выставил аварийный сигнал ответчика.Через несколько минут РИА Новости сообщили, что самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно сел в Янгоне в Мьянме, пассажиры и экипаж не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мьянма

тюмень

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, мьянма, тюмень, авиация, авиасообщение, происшествия, новости