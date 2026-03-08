Рейтинг@Mail.ru
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/rabotu-aeroporta-sochi-ostanovili-vtoroy-raz-za-sutki-1153793126.html
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T18:43
2026-03-08T18:43
сочи
новости
росавиация
авиация
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_0:174:3310:2035_1920x0_80_0_0_31deec388ab65be7958fe5d7346de382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.В воскресенье в аэропорту Сочи уже вводили временные ограничения.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.Ранее ограничение действовало с 16 до 17.30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9d487c3e4f7d277c0ae6fcdac3708478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости, росавиация, авиация, авиасообщение
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки

Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки - Росавиация

18:43 08.03.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Сочи
Самолет в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
В воскресенье в аэропорту Сочи уже вводили временные ограничения.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Ранее ограничение действовало с 16 до 17.30.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиНовостиРосавиацияАвиацияАвиасообщение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
19:45В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
19:36Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
19:05ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
18:57Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:43Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
18:21ПВО отражает атаку на Москву
18:02В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
Лента новостейМолния