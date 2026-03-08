https://crimea.ria.ru/20260308/rabotu-aeroporta-sochi-ostanovili-vtoroy-raz-za-sutki-1153793126.html
Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.В воскресенье в аэропорту Сочи уже вводили временные ограничения.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.Ранее ограничение действовало с 16 до 17.30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
