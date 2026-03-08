Рейтинг@Mail.ru
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона
Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T23:37
2026-03-08T23:37
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
атаки всу на крым
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913674_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d040b50aa00f49d6f428359c58b18040.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.
2026
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, новости, новости сво
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона

34 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

23:37 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевшие на Москву", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.
