Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона
Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона
2026-03-08T23:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
