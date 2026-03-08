https://crimea.ria.ru/20260308/pyataya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-za-sutki-sbity-esche-34-drona-1153795412.html

Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона

Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона

Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

