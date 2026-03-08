Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку на Москву - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/pvo-otrazhaet-ataku-na-moskvu-1153792940.html
ПВО отражает атаку на Москву
ПВО отражает атаку на Москву - РИА Новости Крым, 08.03.2026
ПВО отражает атаку на Москву
Система ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T18:21
2026-03-08T18:21
новости
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119288958_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_2aae818f9bdaa7a51c3e6328360018a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Система ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили над регионами РФ 72 беспилотника, в том числе 20 – над Крымом.Утром и днем воздушные атаки противника продолжались. С 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 152 дрона ВСУ, в том числе два – над Крымским полуостровом и четыре – над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260308/aeroport-sochi-vozobnovil-rabotu-1153792691.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119288958_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_5debc94a0c438e12637d9fb6879214fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ПВО отражает атаку на Москву

ПВО отражает атаку на Москву - Собянин

18:21 08.03.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Система ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожено два беспилотника, летевших на Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили над регионами РФ 72 беспилотника, в том числе 20 – над Крымом.
Утром и днем воздушные атаки противника продолжались. С 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 152 дрона ВСУ, в том числе два – над Крымским полуостровом и четыре – над Азовским морем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В аэропорту Сочи во время введения ограничений на полеты
17:31
Аэропорт Сочи возобновил работу
 
НовостиМоскваСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
19:45В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
19:36Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
19:05ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
18:57Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:43Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
18:21ПВО отражает атаку на Москву
18:02В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
Лента новостейМолния