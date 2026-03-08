https://crimea.ria.ru/20260308/pvo-otrazhaet-ataku-na-moskvu-1153792940.html
ПВО отражает атаку на Москву
Система ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T18:21
2026-03-08T18:21
2026-03-08T18:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Система ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили над регионами РФ 72 беспилотника, в том числе 20 – над Крымом.Утром и днем воздушные атаки противника продолжались. С 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 152 дрона ВСУ, в том числе два – над Крымским полуостровом и четыре – над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
