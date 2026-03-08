https://crimea.ria.ru/20260308/putin-zapretil-vydavat-drugim-stranam-voevavshikh-za-rossiyu-inostrantsev-1153792305.html
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
Путин запретил выдачу другим государствам служивших в армии РФ иностранцев – закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.
В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.
