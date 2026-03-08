Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев

https://crimea.ria.ru/20260308/putin-zapretil-vydavat-drugim-stranam-voevavshikh-za-rossiyu-inostrantsev-1153792305.html

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

