Рейтинг@Mail.ru
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/putin-zapretil-vydavat-drugim-stranam-voevavshikh-za-rossiyu-inostrantsev-1153792305.html
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T17:48
2026-03-08T17:48
закон и право
владимир путин (политик)
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152691692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_35af0d361f9ff34ed285bb8228923720.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152691692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_172378c03df2db6cf3fc049fd8725da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, владимир путин (политик), новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев

Путин запретил выдачу другим государствам служивших в армии РФ иностранцев – закон

17:48 08.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.
В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Закон и правоВладимир Путин (политик)НовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
19:45В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
19:36Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
19:05ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
18:57Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:43Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
18:21ПВО отражает атаку на Москву
18:02В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
Лента новостейМолния