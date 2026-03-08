Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/putin-podpisal-zakon-o-vozvrate-sredstv-za-aviabilety-uchastnikam-svo-1153792046.html
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T17:25
2026-03-08T17:25
владимир путин (политик)
закон и право
россия
авиация
авиасообщение
авиабилеты
билеты
новости
новости сво
герои сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_9a5f9ec3984543e7459cbe3843e8c79b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных отказаться от полета в связи с участием в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ.Закон закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом пассажира на военную службу или направлением для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_82:0:1199:838_1920x0_80_0_0_86c3f49311026f1fc0b4a97b917836dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), закон и право, россия, авиация, авиасообщение, авиабилеты , билеты, новости, новости сво, герои сво, ветераны сво, участники сво
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

17:25 08.03.2026
 
© Аэропорт СочиАэропорт Сочи
Аэропорт Сочи
© Аэропорт Сочи
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных отказаться от полета в связи с участием в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ.
Закон закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом пассажира на военную службу или направлением для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.
Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияАвиацияАвиасообщениеавиабилетыБилетыНовостиНовости СВОГерои СВОВетераны СВОУчастники СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
14:02Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
13:50Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
13:41В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
13:33Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
13:21США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
13:03Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы
12:37Новости СВО: Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
12:06Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
Лента новостейМолния