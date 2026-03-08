https://crimea.ria.ru/20260308/putin-podpisal-zakon-o-vozvrate-sredstv-za-aviabilety-uchastnikam-svo-1153792046.html

Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных... РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T17:25

2026-03-08T17:25

2026-03-08T17:25

владимир путин (политик)

закон и право

россия

авиация

авиасообщение

авиабилеты

билеты

новости

новости сво

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_9a5f9ec3984543e7459cbe3843e8c79b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных отказаться от полета в связи с участием в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ.Закон закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом пассажира на военную службу или направлением для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, авиация, авиасообщение, авиабилеты , билеты, новости, новости сво, герои сво, ветераны сво, участники сво