https://crimea.ria.ru/20260308/pozhar-v-dvukhetazhnom-dome-v-sevastopole-potushili-1153791213.html
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T15:32
2026-03-08T15:32
2026-03-08T15:32
севастополь
пожар
новости крыма
новости севастополя
крым
происшествия
мчс севастополя
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе "Океан МГИ" вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Севастополе Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, пожар, новости крыма, новости севастополя, крым, происшествия, мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушен – МЧС