Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили

Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили

Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе "Океан МГИ" вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Севастополе Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе

