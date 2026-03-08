Рейтинг@Mail.ru
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/pozhar-v-dvukhetazhnom-dome-v-sevastopole-potushili-1153791213.html
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T15:32
2026-03-08T15:32
севастополь
пожар
новости крыма
новости севастополя
крым
происшествия
мчс севастополя
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе "Океан МГИ" вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Севастополе Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, пожар, новости крыма, новости севастополя, крым, происшествия, мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили

Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушен – МЧС

15:32 08.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Огнеборцы ликвидировали пожар, вспыхнувший в двухэтажном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В воскресенье в двухэтажном доме в садовом товариществе "Океан МГИ" вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели успели вынести из горящего помещения три газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар ликвидирован полностью в 14:54", - говорится в сообщении.
На месте работали 10 специалистов и пять единиц техники от МЧС России по Севастополю.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жилой дом загорелся в Севастополе
Смертельный пожар произошел в Балаклаве
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
 
СевастопольПожарНовости КрымаНовости СевастополяКрымПроисшествияМЧС СевастополяГУ МЧС России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
14:02Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
13:50Запад сегодня пожинает им же посеянное на Украине – Путин
13:41В Кремле рассказали о действиях РФ в ситуации "идеального шторма" в мире
13:33Удар по многоэтажке в Васильевке: один человек погиб и восемь пострадали
13:21США должны рассказать миру о своих планах – Лавров
13:03Путь женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионы
12:37Новости СВО: Киев потерял более 1200 боевиков за сутки
12:06Словакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо
Лента новостейМолния