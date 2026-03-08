https://crimea.ria.ru/20260308/oskolki-sbitogo-bpla-popali-po-avtobusu-s-passazhirami-na-kubani-1153795110.html
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
В Сочи обломки сбитого украинского беспилотника попали по автобусу с пассажирами, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Андрей Прлшунин. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T21:48
2026-03-08T21:48
2026-03-08T21:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Сочи обломки сбитого украинского беспилотника попали по автобусу с пассажирами, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Андрей Прлшунин.Также на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия. По словам мэра, специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия. Принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.Прошунин добавил, что в ходе отражения второй за воскресенье атаки вражеских БПЛА все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:48 08.03.2026 (обновлено: 21:49 08.03.2026)