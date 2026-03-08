Рейтинг@Mail.ru
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
В Сочи обломки сбитого украинского беспилотника попали по автобусу с пассажирами, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Андрей Прлшунин. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T21:48
2026-03-08T21:49
сочи
беспилотник (бпла, дрон)
андрей прошунин
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Сочи обломки сбитого украинского беспилотника попали по автобусу с пассажирами, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Андрей Прлшунин.Также на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия. По словам мэра, специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия. Принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.Прошунин добавил, что в ходе отражения второй за воскресенье атаки вражеских БПЛА все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
сочи, беспилотник (бпла, дрон), андрей прошунин, новости, краснодарский край
Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани

В Сочи осколки сбитого дрона попали по автобусу с пассажирами – мэр

21:48 08.03.2026 (обновлено: 21:49 08.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Сочи обломки сбитого украинского беспилотника попали по автобусу с пассажирами, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Андрей Прлшунин.
"В ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов… В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились 5 пассажиров, никто из них не пострадал", написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия. По словам мэра, специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия. Принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.
Прошунин добавил, что в ходе отражения второй за воскресенье атаки вражеских БПЛА все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
