Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
2026-03-08T16:51
2026-03-08T16:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Версия, что трое детей, пропавших в Подмосковье, могут находиться в Звенигороде, не исключена, волонтеры патрулируют улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.В отряде отметили, что поиски ведутся как в городской среде, так и в природной, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз.По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей

Волонтеры продолжают искать пропавших в Подмосковье детей

16:51 08.03.2026
 
© МЧС РоссииПоиски пропавших детей в Подмосковье
Поиски пропавших детей в Подмосковье
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Версия, что трое детей, пропавших в Подмосковье, могут находиться в Звенигороде, не исключена, волонтеры патрулируют улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.

"Сейчас у нас местные жители вместе с нашими добровольцами - также не исключаем мы город - они патрулируют улицы, расклеивают ориентировки, проверяют камеры. Работа идет", - рассказали в пресс-службе.

В отряде отметили, что поиски ведутся как в городской среде, так и в природной, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
