Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей

Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Версия, что трое детей, пропавших в Подмосковье, могут находиться в Звенигороде, не исключена, волонтеры патрулируют улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.В отряде отметили, что поиски ведутся как в городской среде, так и в природной, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз.По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

