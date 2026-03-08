https://crimea.ria.ru/20260308/krymskoe-priazove-ekspert-nazvala-unikalnye-mesta-dlya-razvitiya-turizma-1153734264.html
Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. На побережье Азовского моря в Крыму есть целый ряд уникальных объектов, территория которых требует комплексного развития в гармонии с природой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.По словам Страчковой, одним из необыкновенно привлекательных мест Приазовья в Восточном Крыму является живописная прибрежная полоса между двумя курортными поселками под названием Генеральские пляжи. Развивать это место для туристов необходимо, но очень осторожно, с пиететом к природе, отметила она.Тем не менее эта территория, которая даже сегодня выигрывает на фоне остального Приазовья благодаря своему рельефу, может стать еще ярче и блистать как "объект фототуризма, экотуризма, а также природно-познавательного и событийного туризма, в том числе фестивального", считает Страчкова."И для экологически направленных мероприятий это может быть использовано", – отметила она.Также сейчас на уровне правительства и министерства курортов и туризма Крыма работают над развитием объектов в Ленинском районе республики.Живой Крым: где у него мозг, желудок и остальное >>Еще один, по словам Страчковой, уникальнейший объект и ресурс – два в одном – Булганакское сопочное поле, где на достаточно большом пространстве раскинуты действующие грязевые вулканы, источники сопочной лечебной грязи.Именно поэтому вопросы территориального планирования и формирования туристско-рекреационных кластеров являются главными направлениями стратегии развития Приазовья, учитывая его потенциал, подчеркнула Страчкова."Есть поручение президента Российской Федерации, которое наши местные органы власти, надеюсь с привлечением наших ученых, будут использовать", – резюмировала эксперт.Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет побережье Азовского моря, в том числе на территории новых регионов РФ, украсят два десятка туристических кластеров.В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развитияДля развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым.
На побережье Азовского моря в Крыму есть целый ряд уникальных объектов, территория которых требует комплексного развития в гармонии с природой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.
По словам Страчковой, одним из необыкновенно привлекательных мест Приазовья в Восточном Крыму является живописная прибрежная полоса между двумя курортными поселками под названием Генеральские пляжи. Развивать это место для туристов необходимо, но очень осторожно, с пиететом к природе, отметила она.
"Это отличный аттрактивный объект. Но мы должны соблюсти грань между освоением территории здесь и застройкой. Например, прокладкой дорог, что здесь практически невозможно из-за того, что есть особо охраняемая природная территория – Осовинская степь, Караларский природный парк. Массовый турист тут просто, наверное, приведет к тому, что не будет этой красоты", – сказала Страчкова.
Тем не менее эта территория, которая даже сегодня выигрывает на фоне остального Приазовья благодаря своему рельефу, может стать еще ярче и блистать как "объект фототуризма, экотуризма, а также природно-познавательного и событийного туризма, в том числе фестивального", считает Страчкова.
"И для экологически направленных мероприятий это может быть использовано", – отметила она.
Также сейчас на уровне правительства и министерства курортов и туризма Крыма работают над развитием объектов в Ленинском районе республики.
"Проектируется санаторно-курортный кластер "Щелкино", который не мешает экологическому развитию данной территории", – уточнила Страчкова.
Еще один, по словам Страчковой, уникальнейший объект и ресурс – два в одном – Булганакское сопочное поле, где на достаточно большом пространстве раскинуты действующие грязевые вулканы, источники сопочной лечебной грязи.
"Пока оно используется больше как объект познавательный. Либо это хаотичное, к сожалению, использование местным населением: подъехала машинка, взяли совочек, набрали грязь в ведерко и поехали лечиться. Так не должно быть", – рассказала она.
Именно поэтому вопросы территориального планирования и формирования туристско-рекреационных кластеров являются главными направлениями стратегии развития Приазовья, учитывая его потенциал, подчеркнула Страчкова.
"Есть поручение президента Российской Федерации, которое наши местные органы власти, надеюсь с привлечением наших ученых, будут использовать", – резюмировала эксперт.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет побережье Азовского моря, в том числе на территории новых регионов РФ, украсят два десятка туристических кластеров.
