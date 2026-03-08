Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260308/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-17-chasov-1153791881.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
По состоянию на 17:00 в воскресенье очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T17:07
2026-03-08T17:07
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 17:00 в воскресенье очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
мост, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов

17:07 08.03.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 17:00 в воскресенье очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
 
Ситуация на дорогах Крыма, Мост, Крымский мост, Керченский пролив, Керчь, Тамань, Новости Крыма, Очереди на Крымском мосту
 
