Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов

По состоянию на 17:00 в воскресенье очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 17:00 в воскресенье очередей на проезд по Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиЗа 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мостуГолограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
