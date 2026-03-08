Какой сегодня праздник: 8 марта

https://crimea.ria.ru/20260308/kakoy-segodnya-prazdnik-8-marta-1135496389.html

8 марта – самый яркий день в году: мир поздравляет любимых женщин. А еще в этот день француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. 8 марта – самый яркий день в году: мир поздравляет любимых женщин. А еще в этот день француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом.Что празднуют в миреВ современном обществе Международный женский день – это праздник весны, любви и внимания к прекрасной половине человечества. Однако его история имеет политическую основу: в 1910 году праздник был учрежден как День международной солидарности женщин в борьбе за политическое и социальное равноправие.Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато много мужских. Поэтому смело поздравляйте с днем ангела Александров, Алексеев, Иванов, Михаилов, Моисеев и Николаев – у них тоже праздник!А еще 8 марта – Всемирный день математики. В Великобритании День отказа от курения, в Таджикистане – День матери, в Индии – праздник весны Холи. Также сегодня можно отмечать Дeнь вeceнниx кpыльeв и Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния.Знаменательные событияВ 1722 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые в Российской империи систематические наблюдения за погодой.В 1910 году французская баронесса Раймонда де Ларош совершила экзаменационный полет на аэроплане и стала первой женщиной-пилотом.В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 Марта был объявлен нерабочим днем.Кто родился146 лет исполняется со дня рождения итальянского мецената, покровителя академической музыки Гвидо Киджи Сарачини. В 1906 году Гвидо унаследовал семейное состояние и занялся организацией музыкальной жизни в родной Сиене. Он создал музыкальную академию и Сиенский квинтет, выступавший с благотворительными концертами.120 лет назад, 8 марта 1906 года родился советский режиссер, крупнейший мастер киносказки Александр Роу. На его творчестве выросло не одно поколение советских и российских детей. Все сказки Роу добрые и поучительные, несут народную мудрость. Среди них: "Морозко", "Конек-горбунок", "Кощей Бессмертный", "Золотые рога" и другие.85 лет назад, в 1941 году на свет появился выдающийся советский актер Андрей Миронов – человек многогранного таланта, которому удавались самые различные роли, комедийные, трагические, классические. Его обожали зрители и режиссеры. Миронов запомнился по фильмам: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев". Впрочем, родился Миронов 7 марта, но "записали" новорожденного 8 числа.Также 8 марта родились советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, поэт Олег Чухонцев, немецкий художник Ансельм Кифер и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

