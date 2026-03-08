https://crimea.ria.ru/20260308/izbran-novyy-verkhovnyy-lider-irana-1153794419.html
Избран новый верховный лидер Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом заявил член духовного совета, которому поручено избрать нового лидера, Хоссейнали Эшкевари, сообщает Reuters.Эшкевари добавил, что голосование завершено, его результаты будут объявлены в ближайшее время.Он не назвал конкретного имени, но, по всей видимости, речь идет о Моджтабе Хаменеи – сыне погибшего лидера Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом заявил член духовного совета, которому поручено избрать нового лидера, Хоссейнали Эшкевари, сообщает
Reuters.
"Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Фамилия (верховного лидера Ирана – ред.) останется Хаменеи", - сказал он.
Эшкевари добавил, что голосование завершено, его результаты будут объявлены в ближайшее время.
Он не назвал конкретного имени, но, по всей видимости, речь идет о Моджтабе Хаменеи – сыне погибшего лидера Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
