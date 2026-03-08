"Голодный год" и сокращение меню: что ожидает рестораны и кафе Крыма

https://crimea.ria.ru/20260308/golodnyy-god-i-sokraschenie-menyu-chto-ozhidaet-restorany-i-kafe-kryma-1153728755.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Ресторанам России пророчат "голодный год", отмечая спад спроса в ресторанном бизнесе на фоне роста стоимости походов в общепит. На полуострове ситуация не является столь проблематичной ввиду значительного турпотока – такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" управляющий сети ресторанов в Крыму, член совета Опоры России в Крыму Эльдар Меметов."Что касается России, то это такая системная причина… У меня и в Сочи есть ресторан, я знаком с этой проблемой. Она заключается в том, что в течение многих лет ресторанный бизнес активно рос, год к году был прирост порядка 20-25%, роста прибыли... В результате, рано или поздно, пришел момент, когда поднялась и налоговая нагрузка. Поэтому в какой-то момент была достигнута критическая точка", - пояснил он.Эльдар Меметов считает, что данная проблема не затронет Крым.Управляющий сети ресторанов отметил, что данная тенденция может коснуться лишь заведения премиум-класса."У ресторанов с ценником "премиум" и "средний плюс" высокие цены изначально. Дорогие продукты всегда вызывали повышение цены, а те обеспеченные гости, которые готовы раньше были платить за чек 10-12 тысяч рублей из-за того что чек вырос до 15 тысяч, идут в рестораны классом ниже, или, может быть, такого же класса, но с ценником более доступным", - пояснил эксперт.Он также уверен - мнение о том, что будет падение спроса на услуги ресторанного бизнеса по причине выбора россиянами готовой еды и доставок, является ошибочным.К доставке готовой еды, по мнению Эльдара Меметова, россиян подтолкнули времена коронавируса."Работали крупные продовольственные сети, делали готовые блюда из тех ингредиентов, которые у них где-то созревали под списание, они из них перерабатывали… Это в любом случае не ресторан. Ресторан берет только свежее, только то, что производится день в день. Мы вообще другое направление", - уточнил он.По информации специалиста, в последнее время в Крыму не отмечено падения выручки в ресторанах и кафе."Из года в год мы проводим статистику, если брать в абсолютных цифрах, выручка у нас не упала. Она осталась на том же уровне, при том, что цены на 10-15% приросли. Я считаю, просто на данный момент - это момент такой стагнации, где ни рост, ни падение. Из-за того, что из года в год был очень активный рост, в какой-то момент все равно будет плато, от этого никуда не денешься. А там уже будут отсеиваться слабые. И тот, кто нашел правильную бизнес-модель, будут выживать и продолжать работу", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает КрымК концу года появится ГОСТ на русскую кухню"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
Ресторанам России пророчат "голодный год", отмечая спад спроса в ресторанном бизнесе на фоне роста стоимости походов в общепит. На полуострове ситуация не является столь проблематичной ввиду значительного турпотока – такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму"
управляющий сети ресторанов в Крыму, член совета Опоры России в Крыму Эльдар Меметов.
"Что касается России, то это такая системная причина… У меня и в Сочи есть ресторан, я знаком с этой проблемой. Она заключается в том, что в течение многих лет ресторанный бизнес активно рос, год к году был прирост порядка 20-25%, роста прибыли... В результате, рано или поздно, пришел момент, когда поднялась и налоговая нагрузка. Поэтому в какой-то момент была достигнута критическая точка", - пояснил он.
Эльдар Меметов считает, что данная проблема не затронет Крым.
"Что касается Крыма, я бы не сказал, что это настолько проблемно. Потому что сам Крым - курортный, он нацелен был изначально на большой турпоток. Я не думаю, что большие проблемы будут в наших прибрежных ресторанах, потому что обычный поток клиентов не изменится, вне зависимости от цен, которые устанавливают рестораны", - сказал он.
Управляющий сети ресторанов отметил, что данная тенденция может коснуться лишь заведения премиум-класса.
"У ресторанов с ценником "премиум" и "средний плюс" высокие цены изначально. Дорогие продукты всегда вызывали повышение цены, а те обеспеченные гости, которые готовы раньше были платить за чек 10-12 тысяч рублей из-за того что чек вырос до 15 тысяч, идут в рестораны классом ниже, или, может быть, такого же класса, но с ценником более доступным", - пояснил эксперт.
Он также уверен - мнение о том, что будет падение спроса на услуги ресторанного бизнеса по причине выбора россиянами готовой еды и доставок, является ошибочным.
"Когда еду готовят в крупных сетях магазинов розничной торговли - это не сфера гостеприимства. Потому что рестораны и кафе, это работа шеф-поваров, это - сфера гостеприимства, которая не предполагала доставку как таковую", - объяснил спикер.
К доставке готовой еды, по мнению Эльдара Меметова, россиян подтолкнули времена коронавируса.
"Работали крупные продовольственные сети, делали готовые блюда из тех ингредиентов, которые у них где-то созревали под списание, они из них перерабатывали… Это в любом случае не ресторан. Ресторан берет только свежее, только то, что производится день в день. Мы вообще другое направление", - уточнил он.
По информации специалиста, в последнее время в Крыму не отмечено падения выручки в ресторанах и кафе.
"Из года в год мы проводим статистику, если брать в абсолютных цифрах, выручка у нас не упала. Она осталась на том же уровне, при том, что цены на 10-15% приросли. Я считаю, просто на данный момент - это момент такой стагнации, где ни рост, ни падение. Из-за того, что из года в год был очень активный рост, в какой-то момент все равно будет плато, от этого никуда не денешься. А там уже будут отсеиваться слабые. И тот, кто нашел правильную бизнес-модель, будут выживать и продолжать работу", - заключил он.
