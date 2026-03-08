Рейтинг@Mail.ru
Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/esche-170-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153793253.html
Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T18:57
2026-03-08T19:02
министерство обороны рф
пво
новости сво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.МО уточнило, что ВС России уничтожили 73 БПЛА над территорией Брянской области, 27 - над территорией Краснодарского края, 19 - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Рязанской области, шесть - над территорией Курской области, пять - над акваторией Азовского моря, пять - над территорией Калужской области, четыре - над акваторией Черного моря, три - над территорией Орловской области, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, один- над территорией Липецкой области.Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260308/152-drona-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-shest-chasov-1153790297.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

18:57 08.03.2026 (обновлено: 19:02 08.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого марта текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что ВС России уничтожили 73 БПЛА над территорией Брянской области, 27 - над территорией Краснодарского края, 19 - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Рязанской области, шесть - над территорией Курской области, пять - над акваторией Азовского моря, пять - над территорией Калужской области, четыре - над акваторией Черного моря, три - над территорией Орловской области, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, один- над территорией Липецкой области.
Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО в Крыму
14:57
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
 
Министерство обороны РФПВОНовости СВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма
19:45В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
19:36Весна по всем фронтам: погода на неделю в Крыму
19:05ВСУ атаковали Новороссийск - ПВО отражает атаку беспилотников
18:57Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:43Работу аэропорта Сочи остановили второй раз за сутки
18:21ПВО отражает атаку на Москву
18:02В России увеличили штрафы за нарушение правил пересечения границы
17:48Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
17:31Аэропорт Сочи возобновил работу
17:25Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
17:07Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов
16:51Надежда есть: как продолжают искать пропавших в Звенигороде детей
16:09Аэропорт в Сочи закрыт
15:32Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
15:23Супружеская пара погибла при ударе дрона по авто в Запорожской области
15:05Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
14:57152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
14:24Всем прибывшим в Крым туристкам подарили тюльпаны
14:13Спасатели вынесли три газовых баллона из горящего дома в Севастополе
Лента новостейМолния