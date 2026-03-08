https://crimea.ria.ru/20260308/esche-170-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1153793253.html

Еще 170 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

2026-03-08T18:57

министерство обороны рф

пво

новости сво

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.МО уточнило, что ВС России уничтожили 73 БПЛА над территорией Брянской области, 27 - над территорией Краснодарского края, 19 - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 - над территорией Рязанской области, шесть - над территорией Курской области, пять - над акваторией Азовского моря, пять - над территорией Калужской области, четыре - над акваторией Черного моря, три - над территорией Орловской области, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, один- над территорией Липецкой области.Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

