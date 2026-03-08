https://crimea.ria.ru/20260308/dvenadtsat-chelovek-raneny-v-rezultate-atak-vsu-po-dnr-za-sutki---pushilin-1153795235.html

Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - Пушилин

Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - Пушилин

2026-03-08T22:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ по республике за минувшие сутки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В Волновахе из-за атаки БПЛА ВСУ ранения получили мужчина и женщина. В Киевском районе Донецка в результате применения крылатых ракет ранения получили женщина и трое мужчин. В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке БПЛА ВСУ ранения получил мужчина. В Горловке вследствие атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин. Накануне 8 марта двое мужчин получили ранения в Красноармейске", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.Глава республики добавил, что в результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры (шесть образовательных учреждений, два медицинских учреждения), а также спецтехника (экскаватор), грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе.Ранее Пушилин сообщал, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа ДНР. Ранение средней степени тяжести получил шестнадцатилетний парень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

