Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита
Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита
Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 170 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 27 – над Краснодарским краем.Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Новости
Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита

Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита - Минобороны

21:06 08.03.2026 (обновлено: 21:07 08.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 170 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 27 – над Краснодарским краем.
Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
