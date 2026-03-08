https://crimea.ria.ru/20260308/chetvertaya-volna-naleta-vsu-na-regiony-rossii-otbita-1153794119.html

Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита

Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита

Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T21:06

2026-03-08T21:06

2026-03-08T21:07

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fc4b67ad5c6ef36ea3b1bb3cd3f3834b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть – над территорией Краснодарского края, пять – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 14.00 до 18.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 170 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 27 – над Краснодарским краем.Это уже третий крупный налет за сутки, также сообщается, что силы ПВО отражают атаку на Москву. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260308/vsu-atakovali-novorossiysk---pvo-otrazhaet-ataku-bespilotnikov-1153793425.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым