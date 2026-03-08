https://crimea.ria.ru/20260308/blogeru-lerchek-diagnostirovali-rak-i-obnaruzhili-metastazy-v-legkikh-1153790656.html

Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких

Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких - РИА Новости Крым, 08.03.2026

Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких

Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) раковые клетки и метастазы в легких, сообщил в соцсетях отец ее ребенка... РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) раковые клетки и метастазы в легких, сообщил в соцсетях отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини.В минувший понедельник ее с новорожденным сыном выписали из роддома. На следующий день она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.Перед новым годом она была экстренно госпитализирована из-за угрозы выкидыша, а спустя несколько дней ей провели операцию, "не связанную с гинекологией", сообщал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Вместе с ней фигурантом проходит её бывший супруг Артём Чекалин.Уголовное дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее перед родами судебное заседание не состоялось, поскольку Чекалину забрала карета скорой помощи из-за боли в суставе.* признан экстремистским и запрещен на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

