Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких
Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) раковые клетки и метастазы в легких, сообщил в соцсетях отец ее ребенка
2026-03-08T15:05
2026-03-08T15:05
2026-03-08T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) раковые клетки и метастазы в легких, сообщил в соцсетях отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини.В минувший понедельник ее с новорожденным сыном выписали из роддома. На следующий день она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.Перед новым годом она была экстренно госпитализирована из-за угрозы выкидыша, а спустя несколько дней ей провели операцию, "не связанную с гинекологией", сообщал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Вместе с ней фигурантом проходит её бывший супруг Артём Чекалин.Уголовное дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее перед родами судебное заседание не состоялось, поскольку Чекалину забрала карета скорой помощи из-за боли в суставе.* признан экстремистским и запрещен на территории РФ
15:05 08.03.2026 (обновлено: 15:19 08.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Врачи обнаружили у находящейся под домашним арестом блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) раковые клетки и метастазы в легких, сообщил в соцсетях отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини.
В минувший понедельник ее с новорожденным сыном выписали из роддома. На следующий день она была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
"Мы получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике - так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram* (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указал, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.
Перед новым годом она была экстренно госпитализирована из-за угрозы выкидыша, а спустя несколько дней ей провели операцию, "не связанную с гинекологией", сообщал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.
Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Вместе с ней фигурантом проходит её бывший супруг Артём Чекалин.
Уголовное дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее перед родами судебное заседание не состоялось, поскольку Чекалину забрала карета скорой помощи из-за боли в суставе.
* признан экстремистским и запрещен на территории РФ
