Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день - РИА Новости Крым, 08.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260308/ataki-bpla-na-krym-i-obstrel-belgoroda-glavnoe-za-den-1153792415.html
Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день
Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день
Над Крымом в течение ночи и днем сбили более 20 вражеских беспилотников. ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Белгороде и жилой дом в Запорожской... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T21:55
2026-03-08T21:55
главное за день
новости
крым
общество
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом в течение ночи и днем сбили более 20 вражеских беспилотников. ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Белгороде и жилой дом в Запорожской области. Первая неделя войны против Ирана обошлась США в 6 миллиардов долларов. Иран заявил о готовности вести активные боевые действия еще как минимум полгода. В Греции произошло мощное землетрясение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка атак на КрымСредства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили над регионами РФ 72 беспилотника, в том числе 20 – над Крымом.Утром и днем воздушные атаки противника продолжались. С 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 152 дрона ВСУ, в том числе два – над Крымским полуостровом и четыре – над Азовским морем.Обстрелы Белгорода и Запорожской областиБелгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, однако была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. В городе и округе зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла.Кроме того, ночью беспилотники ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе ВасильевкаЗапорожской области. В результате погибла пожилая женщина, еще восемь человек получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Также 8 марта в Пологах Запорожской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, в котором ехала семья. Супружеская пара погибла, их шестилетний сын получил тяжелые ранения. Еще один двухлетний мальчик, находившийся в машине, по счастливой случайности не пострадал.Расходы США на войну с ИраномПервая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов, пишет газета The New York Times.По данным издания, порядка 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана.Республиканцы ожидают, что администрация обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием войны.Сопротивление ТегеранаТем временем представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что исламская республика способна вести интенсивные боевые действия как минимум шесть месяцев.Он отметил, в распоряжении Тегерана имеются тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли, подготовленные для ведения масштабной и длительной войны.Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности, добавил Наини.Землетрясение в ГрецииЗемлетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции. Оно произошло в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.Каких-либо сообщений о серьезных разрушениях, пострадавших или жертвах пока не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260308/nadezhda-est-kak-prodolzhayut-iskat-propavshikh-v-zvenigorode-detey-1153791741.html
https://crimea.ria.ru/20260308/blogeru-lerchek-diagnostirovali-rak-i-obnaruzhili-metastazy-v-legkikh-1153790656.html
https://crimea.ria.ru/20260308/vsem-pribyvshim-v-krym-turistkam-podarili-tyulpany-1153789871.html
https://crimea.ria.ru/20260308/skolko-esche-iran-smozhet-vesti-intensivnuyu-voynu-1153782403.html
Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день

Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода – главное за день

21:55 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом в течение ночи и днем сбили более 20 вражеских беспилотников. ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Белгороде и жилой дом в Запорожской области. Первая неделя войны против Ирана обошлась США в 6 миллиардов долларов. Иран заявил о готовности вести активные боевые действия еще как минимум полгода. В Греции произошло мощное землетрясение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытка атак на Крым

Средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили над регионами РФ 72 беспилотника, в том числе 20 – над Крымом.
Утром и днем воздушные атаки противника продолжались. С 8:00 до 14:00 силы ПВО сбили 152 дрона ВСУ, в том числе два – над Крымским полуостровом и четыре – над Азовским морем.
Обстрелы Белгорода и Запорожской области

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, однако была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. В городе и округе зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла.
Кроме того, ночью беспилотники ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе ВасильевкаЗапорожской области. В результате погибла пожилая женщина, еще восемь человек получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Также 8 марта в Пологах Запорожской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, в котором ехала семья. Супружеская пара погибла, их шестилетний сын получил тяжелые ранения. Еще один двухлетний мальчик, находившийся в машине, по счастливой случайности не пострадал.
Расходы США на войну с Ираном

Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 миллиардов долларов, пишет газета The New York Times.
По данным издания, порядка 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана.
Республиканцы ожидают, что администрация обратится к Конгрессу за дополнительным финансированием войны.
Сопротивление Тегерана

Тем временем представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что исламская республика способна вести интенсивные боевые действия как минимум шесть месяцев.
Он отметил, в распоряжении Тегерана имеются тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли, подготовленные для ведения масштабной и длительной войны.
Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности, добавил Наини.
Землетрясение в Греции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции. Оно произошло в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Каких-либо сообщений о серьезных разрушениях, пострадавших или жертвах пока не поступало.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
