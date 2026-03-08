https://crimea.ria.ru/20260308/aeroport-v-sochi-zakryt-1153791450.html
Аэропорт в Сочи закрыт
Аэропорт в Сочи закрыт - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Аэропорт в Сочи закрыт
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T16:09
2026-03-08T16:09
2026-03-08T16:09
росавиация
сочи
аэропорт
новости
авиасообщение
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153599337_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_66435ec68a75906d47b489eaaa784153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153599337_276:199:1147:853_1920x0_80_0_0_b837fc0bc73c7ac69577761c5c6e038e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, сочи, аэропорт, новости, авиасообщение, авиация