Аэропорт Сочи возобновил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 15.36 мск.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

