Аэропорт Сочи возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Аэропорт Сочи возобновил работу
Аэропорт Сочи возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Аэропорт Сочи возобновил работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T17:31
2026-03-08T17:31
аэропорт
сочи
авиация
авиасообщение
авиабилеты
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 15.36 мск.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
сочи
Аэропорт Сочи возобновил работу

Ограничения в работе аэропорта Сочи сняты - Росавиация

17:31 08.03.2026
 
© Аэропорт СочиВ аэропорту Сочи во время введения ограничений на полеты
В аэропорту Сочи во время введения ограничений на полеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 15.36 мск.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
