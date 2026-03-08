https://crimea.ria.ru/20260308/aeroport-sochi-vozobnovil-rabotu-1153792691.html
Аэропорт Сочи возобновил работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты, сообщила Росавиация.Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 15.36 мск.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
